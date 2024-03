Malteries Franco Belges S.A.

Malteries Franco Belges S.A.: RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2023-2024



28-Mars-2024 / 18:56 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



Communiqué de presse Résultats du 1er semestre 2023-2024 Bonne performance financière dans un contexte inflationniste Nogent sur Seine, le 28 mars 2024 - Le Groupe Malteries Franco-Belges (Euronext Paris / FR0000030074) publie ses résultats semestriels clos au 31 décembre 2023 arrêtés par le Conseil d’Administration du 27 mars 2024. Principales données financières issues des comptes consolidés semestriels de Malteries Franco-Belges* En millions d’euros S1 2023-2024 S1 2022-2023 Ventes 69,5 60,0 Résultat Opérationnel 5,9 (3,6) Quote-part de résultat dans les entreprises associées 14,8 11,9 Résultat Net – Part du Groupe 20,3 9,7 Trésorerie financière nette 69,0 63,0 *Normes IFRS ; les comptes semestriels ont fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes Au titre du 1er semestre de l’exercice 2023-2024, dans un contexte du marché de la bière en légère baisse, Malteries Franco-Belges a bien résisté avec des ventes qui s’établissent à 69,5 M€, en hausse de plus de 15% par rapport à l’exercice précédent. Cette bonne progression a été réalisée à volumes stables avec une hausse des prix de vente traduisant les renégociations contractuelles annuelles concrétisées pour l’année civile 2023 notamment sur les prix de l’orge. Côté coûts, les 4 usines ont délivré une bonne performance avec des volumes produits en hausse et des charges opérationnelles contenues malgré un contexte d’inflation des coûts. In fine, les activités françaises des unités de Malteries Franco Belges dégagent un résultat opérationnel positif de 5,9 M€ sur l’exercice. Ce dernier s’est nettement redressé par rapport au 1er semestre 2022-2023 qui accusait une perte de (3,6 M€). Quant à la CIM (Compagnie Internationale de Malteries), société détenue à 47,7% qui porte les participations dans les sociétés basées en Europe de l’Est et consolidée par mise en équivalence, sa contribution aux résultats, s’établit à 14,8 M€ au 31 décembre 2023 contre 11,9 M€ au 31 décembre 2022. Cette bonne performance résulte de volumes globaux en baisse mais contrastés suivant les territoires. Côté marge, à l’instar de Malteries Franco Belges, les contrats avec les principaux clients ont été réévalués dans le cadre des révisions annuelles sur les prix de l’orge, de l’énergie ou encore des frais financiers. Les coûts industriels ont été maitrisés à l’exception des hausses des coûts de l’énergie. Le résultat net part du groupe s’élève ainsi à 20,3 M€ pour le 1er semestre de l’exercice 2023-2024 en progression de près de 11 M€ sur l’exercice précédent, reflétant la bonne performance opérationnelle des usines françaises mais également des filiales d’Europe de l’Est. Les investissements de l’exercice de Malteries Franco Belges ont porté sur les sites de Brazey et Pithiviers. Le site de Brazey est désormais opérationnel après la démolition et la reconstruction d’un bâtiment portant des germoirs et des unités de trempe. Sur Pithiviers, les travaux se poursuivent avec pour objectif de fournir une offre élargie de malts spéciaux aux artisans brasseurs, elle sera inaugurée courant juin 2024. Au 31 décembre 2023, la situation financière de Malteries Franco Belges sort renforcée de ce semestre avec des fonds propres à 282,1 M€, une trésorerie financière nette positive de 69 M€ en progression de 6 M€ et un Besoin en Fonds de Roulement stable malgré la hausse du chiffre d’affaires. Sur le plan de la Responsabilité Sociétale et Environnementale, Malteries Franco Belges poursuit son plan Ambition 2030 fondée sur 3 piliers, la « sécurité au travail », les « opérations » avec la réduction d’émission de CO2 et de consommation d’eau et son « offre d’orge durable ». Les résultats obtenus s’inscrivent dans la trajectoire définie et à titre d’exemple, 30% de l’énergie utilisée sur l’exercice est issue de sources renouvelables. Perspectives Après un premier semestre encourageant pour les résultats de Malteries Franco Belges, le marché de la bière continue à marquer le pas en termes de volume avec un ralentissement global de la consommation mondiale. Le ralentissement de l’inflation, les baisses de prix de matières premières et de l’énergie pourraient avoir un impact positif sur la reprise mais, à date, la prudence reste de mise. Sur les cas particuliers de la Russie et de l’Ukraine, le contexte reste encore grevé de nombreuses incertitudes mais les équipes continuent d’être fortement engagées. Malteries Franco Belges entend poursuivre ses bonnes performances avec ses clients partenaires en France et sur l’ensemble des territoires des filiales de la CIM en renforçant sa compétitivité avec les chantiers de transformation engagés. Au-delà de son action commerciale, Malteries Franco Belges continue de faire évoluer son offre de produits et de services pour développer plus de valeur ajoutée pour les brasseurs et les consommateurs. Evénements postérieurs à la clôture Nous ne notons pas d'évènements post clôture ayant impacté les comptes. A propos de Malteries Franco-Belges : Malteries Franco-Belges est une filiale de la société Malteries Soufflet. Acteur international de premier plan, Malteries Soufflet répond aux cahiers des charges les plus exigeants de ses clients dans chacun de ses pays d’implantation - grands brasseurs et artisans brasseurs, distilleurs et producteurs d’ingrédients - grâce à sa maîtrise de la filière orge : de la semence à la bière, depuis la sélection de variétés nouvelles jusqu’au choix des meilleures qualités d’orges. Malteries Soufflet produit des malts d’excellence, standards ou spéciaux, pilsen, torréfiés ou bio, dans une démarche d’amélioration continue de la durabilité de ses produits. Depuis l’acquisition de United Malt Group en novembre 2023, Malteries Soufflet opère 41 sites répartis dans 20 pays - sur des marchés clés, en Europe, Amérique du Nord, Amérique latine, Afrique et Asie pour une capacité annuelle de production de malt de 3,7 millions de tonnes. Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : MFB_CP RESULTATS SEMESTRIELS 2023-2024