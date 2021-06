Malteries Franco Belges S.A.

Malteries Franco Belges S.A.: Résultats du 1er semestre 2020-2021



11-Juin-2021

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



MALTERIES FRANCO-BELGES - COMMUNIQUE DE PRESSE Résultats du 1er semestre 2020-2021 Nogent-sur-Seine, le 11 juin 2021, Le Groupe Malteries Franco-Belges (Euronext Paris / FR0000030074) annonce la publication de ses résultats semestriels au 31 décembre 2020. Mise à disposition du rapport semestriel Malteries Franco-Belges met à la disposition du public son rapport semestriel au

31 décembre 2020, également déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers. Il peut être consulté et téléchargé sur son site internet : https://www.malteriesfrancobelges.fr/. Il est disponible sans frais au siège social de la société. Chiffre d'affaires et résultats semestriels En millions d'Euros* S1 2019 S1 2020 Chiffre d'affaires 45,7 43,7 Résultat opérationnel courant 3,1 0,5 Résultat Opérationnel 3,2 0,4 Quote-part de résultat dans les entreprises associées 7,6 7,3 Charge d'impôt (1,4) (0,1) Résultat Net - Part du Groupe 9,4 7,7 *Normes IFRS, les comptes semestriels ont fait l'objet d'une revue limitée par les commissaires aux comptes Chiffre d'affaires et résultats semestriels Au titre du 1er semestre de l'exercice 2020-2021, le groupe Malteries Franco-Belges a réalisé un chiffre d'affaires de 43,7 M?, en repli de 4,4% en comparaison du 1er semestre de l'exercice précédent. Le volume de malts commercialisé par la Société Malteries Franco-Belges ressort à

126 Ktonnes, en hausse de 5% par rapport à l'exercice 2019/2020, bien que le volume de malt produit sur la même période soit en diminution. Son résultat opérationnel ressort à 0,4 M?, en retrait par rapport à l'exercice précédent. La quote-part des sociétés mises en équivalence (société Compagnie Internationale de Malteries - CIM et ses filiales) s'établit à 7,3 M? sur le semestre, en ligne avec celle du premier semestre de l'exercice passé. Sur ce périmètre, les volumes vendus sont en repli du fait de la crise sanitaire causée par la Covid engendrant un résultat opérationnel en baisse. Cette dernière est toutefois compensée en partie par un allègement des frais financiers consécutif au mouvement de baisse des taux d'intérêt. Le résultat net part du Groupe s'élève ainsi à 7,7 M? sur le S1 2020/2021 en repli de 18% par rapport au résultat net part du Groupe du premier semestre de l'exercice précédent (9,4M?). Structure bilantielle Au 31 décembre 2020, le total du bilan s'établit à 251,1 M? avec une trésorerie financière nette de 38,7 M? contre un total bilan de 238,9 M? et une trésorerie financière nette de

10,1 M? au 31 décembre 2019. Perspectives et point sur l'épidémie de COVID-19 La pandémie de la Covid-19 a entrainé de nombreux changements dans les modes de consommation ; le secteur de la bière n'est pas une exception et les restrictions mises en place pour limiter la propagation du virus ont engendré une baisse de consommation dans de nombreux pays. Cependant, l'implantation géographique des usines du Groupe a permis de profiter de la croissance dans certaines zones du globe, notamment en Amérique du Sud où la consommation continue de progresser. Ainsi si la crise sanitaire liée à la Covid 19 a impacté l'activité, cet impact reste toutefois maîtrisé; le marché de la bière en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie restant dynamique, les exportations de malt à destination de ces pays permettent, à ce jour, de compenser en grande partie la baisse de consommation européenne. Les perspectives du second semestre de l'exercice 2020/2021 sont les suivantes : - En France, les usines devraient produire à pleine capacité, la demande export restant soutenue ; - En Europe Centrale, les prévisions d'expédition sur cette période sont stables par rapport à l'année dernière ; et - En Ukraine et au Kazakhstan, il est anticipé une baisse de la demande, avec un marché domestique déprimé. A contrario, la Russie bénéficie d'un marché en croissance, mais qui ne compensera pas toutefois totalement la baisse des livraisons de ces deux pays voisins. Ces prévisions sont établies sur l'hypothèse d'une situation sanitaire similaire au premier semestre de l'exercice. Par conséquent, si la situation sanitaire devait de nouveau se dégrader, avec la mise en place de nouvelles mesures restrictives ou, a contrario, s'améliorer dans les pays importateurs de malt, ces prévisions pourraient évoluer. A propos de Malteries Franco-Belges Malteries Franco-Belges est une filiale de la société Malteries Soufflet. Dans chacun de ses pays d'implantation, Malteries Soufflet répond aux cahiers des charges les plus exigeants de ses clients - grands brasseurs et artisans brasseurs, distilleurs et ingrédientistes - grâce à sa maîtrise de la filière orge : de la semence à la bière, depuis la sélection de variétés nouvelles jusqu'au choix des meilleures qualités d'orges . Ses experts contrôlent avec précision tous les processus de production de ses usines afin de fournir des malts d'excellence, standards, pilsen, torréfiés ou bio, dans une démarche continue de durabilité. Acteur international de premier plan, Malteries Soufflet dispose de 27 malteries en Europe, en Amérique latine et en Asie, pour une capacité annuelle de production de malt de 2 310 000 tonnes. * * * Fichier PDF dépôt réglementaire



