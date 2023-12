Mama's Creations, Inc, anciennement MamaMancini's Holdings, Inc, est un distributeur et un fabricant d'aliments préparés frais. Le vaste portefeuille de produits de la société se compose d'une variété d'aliments frais, propres et faciles à préparer pour répondre aux besoins des consommateurs et des détaillants. Les marques de la société comprennent MamaMancini's, Creative Salads et The Olive Branch. MamaMancini's propose des boulettes de viande de bœuf, des boulettes de viande de dinde, des boulettes de viande farcies et des rouleaux de lasagnes. Creative Salads propose une gamme complète d'aliments prêts à être servis dans une épicerie fine, dans un service de traiteur ou lors d'une fête. The Olive Branch fournit des produits à base d'olives et des articles de spécialité.

Secteur Transformation des aliments