MamaMancini's Holdings, Inc. est un fabricant et un distributeur de boulettes de viande de bœuf avec sauce, de boulettes de viande de dinde avec sauce, de pain de viande de bœuf, de saucisses et de poivrons, de poulet au parmesan et d'autres viandes et sauces similaires. La société propose également un éventail de lignes de produits, dont des dîners prêts à servir, des bols de pâtes en format individuel, des produits de charcuterie en vrac et des produits réfrigérés et surgelés emballés. Elle commercialise une gamme d'aliments réfrigérés préparés de spécialité entièrement naturels pour la vente aux détaillants dans tout le pays. Ses principaux produits sont les boulettes de viande de bœuf et de dinde, le pain de viande, le poulet, les produits liés à la saucisse et les entrées de pâtes. Ses produits sont principalement vendus aux supermarchés, aux chaînes de clubs et aux grandes surfaces. Ils sont principalement vendus au rayon charcuterie des supermarchés, notamment dans les bars chauds, les bars à salades, les plats préparés (repas), les sandwiches, ainsi que dans les rayons charcuterie froide et plats à emporter. Ses produits sont également vendus au rayon des viandes fraîches. Elle vend directement aux détaillants et aux distributeurs de produits alimentaires.

Secteur Transformation des aliments