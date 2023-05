L'actualité : Robyn Grew, l'initiée de confiance à la tête du fonds spéculatif Man Group

Mme Grew, qui a été nommée jeudi au poste de PDG, a occupé pendant 14 ans des postes de direction dans les domaines de la conformité, du négoce, du droit et des opérations, au fur et à mesure que Man Group évoluait d'un groupe disparate d'activités cloisonnées à un grand gestionnaire d'investissement axé sur la technologie.

Alors qu'elle devient l'une des femmes les plus puissantes dans le domaine de la gestion de fonds, Mme Grew doit mettre à profit ses connaissances pour relever une série de défis, tels que l'intensification de la concurrence, l'élargissement des réglementations et l'aggravation des tensions géopolitiques.

"Peu de personnes ont couvert un éventail d'activités aussi large qu'elle. Elle connaît parfaitement le secteur", a déclaré Jonathan Sorrell, président de Capstone, société basée à New York et gérant de 10 milliards de dollars, qui a travaillé aux côtés de Mme Grew chez Man et a occupé son poste actuel de présidente.

"Elle sera à l'aise pour prendre les décisions importantes qui s'imposent", a-t-il déclaré à Reuters.

La société cotée à Londres sera dirigée par deux femmes pour la première fois en 240 ans d'histoire d'ici à la fin 2023, après le départ à la retraite de Luke Ellis, PDG de longue date, en septembre, et le remplacement de John Cryan, banquier chevronné, par Anne Wade au poste de président.

Mme Grew a fait ses preuves aux côtés du PDG Luke Ellis et de son prédécesseur Emmanuel (Manny) Roman en menant à bien une décennie de repositionnement et de croissance pour le fonds spéculatif, a déclaré Dev Sanyal, PDG de Varo Energy et ancien administrateur non exécutif de Man.

Selon lui, cette réussite pourrait signifier que seuls des ajustements sont nécessaires.

"L'entreprise est aujourd'hui très agile et n'a pas besoin de changements massifs. Robyn a été l'alliée de Manny et de Luke dans la réussite de l'entreprise", a déclaré M. Sanyal.

Roman a doublé la taille du comité exécutif de Man lorsqu'il a succédé à Peter Clarke au poste de PDG en 2013. Ce comité a supervisé un plan de relance visant à récupérer les actifs en baisse et à inverser la mauvaise performance des actions.

Sanyal a crédité Grew, membre de l'équipe de direction en temps utile, pour avoir ensuite défendu l'activité de solutions du fonds spéculatif, où les clients ont eu la possibilité de sélectionner des paris d'investissement et des stratégies mieux adaptés à leurs besoins plutôt que d'investir dans un portefeuille à taille unique.

Cette activité a permis à Man de redresser la barre après des années de collecte nette erratique. Aujourd'hui, plus de 60 % des actifs de Man Group sont gérés de cette manière.

Mme Grew a également amélioré la conformité de l'entreprise. Elle n'a jamais adopté une approche de type "tick-the-box". Elle a aidé les gens à vraiment comprendre ce qui était nécessaire. Elle a pris le temps d'aider les gens à s'améliorer dans leur travail", a-t-il ajouté.

Sous sa direction, Man a procédé à une nouvelle refonte de l'entreprise en 2019, qui a simplifié les exigences réglementaires en matière de capital et jeté les bases d'un investissement plus important dans l'innovation en matière de produits. Elle a été le fer de lance de son programme de diversité et collabore à plusieurs initiatives au niveau du secteur.

"En fin de compte, elle est quelqu'un sur qui vous pouvez toujours compter", a déclaré M. Sorrell.

Actuellement basée à New York, Mme Grew s'installera à Londres au moment où elle prendra ses fonctions, mais Man a indiqué qu'elle continuerait à passer beaucoup de temps aux États-Unis, où l'entreprise s'efforce de développer sa marque pour rivaliser avec ses concurrents.

Alors que certains pourraient considérer le plan de leadership transatlantique comme un affront à la scène londonienne des fonds spéculatifs, d'autres se sont montrés plus optimistes quant au rôle que Grew pourrait jouer en défendant les fonds britanniques aux États-Unis, où des gestionnaires milliardaires tels que Ray Dalio, fondateur de Bridgewater, et Bill Ackman, patron de Pershing Square, sont des noms connus de tous.

Une source haut placée dans le domaine des fonds spéculatifs a déclaré à Reuters que sa nomination pourrait aider le secteur britannique de la gestion d'actifs à devenir plus visible aux yeux des investisseurs américains, qui se tournent de plus en plus vers l'Europe et l'Asie à mesure que le dollar s'affaiblit.

"Tout PDG de Man Group passera une bonne partie de son temps aux Etats-Unis, car c'est de là que provient la majorité des capitaux des clients et qu'une grande partie de l'argent est investie", a déclaré M. Sorrell, de Capstone.

Mme Grew vit à New York avec sa femme, son fils et son "énergique cockapoo", peut-on lire sur le site web de Man. Mais elle a grandi dans l'Essex, à l'est de la capitale britannique, où elle a fréquenté un lycée avant d'étudier le droit des affaires à l'université de Coventry.

Elle a ensuite étudié le droit des affaires à l'université de Coventry. Passée à la finance, Mme Grew a occupé des postes à responsabilité dans le domaine de la conformité chez Lehman Brothers et Barclays Capital, avant de travailler à la LIFFE, la bourse des contrats à terme qui s'appellera par la suite ICE Futures Europe.

Elle a rejoint Man GLG en 2009 en tant que responsable de la conformité, avant d'occuper les postes de responsable mondial des affaires juridiques et de la conformité, de directrice des opérations, de conseillère générale, de directrice de l'exploitation du groupe, de responsable de l'ESG et, actuellement, de présidente du groupe. Elle prendra ses fonctions de PDG le 1er septembre.

"Quelle journée !", a déclaré Mme Grew dans une vidéo publiée sur LinkedIn.