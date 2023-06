Le PDG de Man Group estime que les banques centrales n'ont pas fait grand-chose contre l'inflation

Le directeur général du fonds spéculatif Man Group, Luke Ellis, estime que les banques centrales n'ont pas maîtrisé l'inflation et que les menaces qui pèsent sur l'économie en général persistent, a-t-il déclaré mercredi.

"Le tableau d'ensemble est que les banques centrales pensent qu'elles ont fait beaucoup, mais qu'elles n'ont pas vraiment fait de différence sur l'inflation", a déclaré M. Ellis lors d'un événement de presse. Les hausses de taux ont eu un impact sur l'industrie manufacturière, mais pas sur les services, a-t-il ajouté.

Dans son dernier rapport sur les perspectives économiques mondiales, la Banque mondiale indique que le produit intérieur brut mondial réel devrait augmenter de 2,1 % cette année.

Il s'agit d'une hausse par rapport à la prévision de 1,7 % publiée en janvier, mais bien en deçà du taux de croissance de 3,1 % prévu pour 2022.

Les marchés ont connu des bouleversements massifs en 2023, provoqués en partie par deux des trois plus grandes faillites bancaires de l'histoire des États-Unis, tandis que le créancier suisse Credit Suisse a été racheté par son rival UBS Group AG (UBSG.S) dans le cadre d'une opération orchestrée par les autorités de régulation suisses.

Mais les récentes difficultés économiques ne suivront pas le même schéma que les récentes crises financières de 2001 et 2008, lorsque les banques centrales ont pu venir à la rescousse, a déclaré Ed Cole, directeur général des investissements discrétionnaires chez Man GLG, qui a participé à la présentation de la table ronde au siège londonien de Man Group.

La récente crise bancaire ressemble à la crise de l'épargne et du crédit des années 1980, qui s'est déroulée sur une période beaucoup plus longue.

Cela a pris une décennie, a déclaré M. Cole, pendant que les banques s'efforçaient de se financer. L'inflation qui pousse les coûts à la hausse a déjà érodé les marchés sous la forme d'une augmentation des coûts de nombreuses entreprises plus rapide que la croissance de leurs ventes, ce qui finirait par affecter la performance du cours des actions, a-t-il déclaré.

Plus d'un millier d'institutions d'épargne et de crédit (S&L) ont été anéanties au cours des années 1980, ce qui a coûté jusqu'à 124 milliards de dollars aux contribuables.

Les bouleversements étaient dus aux prêts immobiliers et commerciaux douteux consentis par les S&L après que les États-Unis eurent supprimé les plafonds de taux d'intérêt sur leurs prêts et leurs dépôts, ce qui leur permettait de prendre davantage de risques.

Aujourd'hui, le secteur de l'immobilier commercial reste une préoccupation majeure, a déclaré Sriram Reddy, directeur général du crédit chez Man GLG.

M. Reddy a fait remarquer que les perspectives des entreprises européennes sont plus positives que celles de leurs homologues américaines, étant donné qu'elles ont moins d'effet de levier et une meilleure qualité de crédit en moyenne, ajoutant que les taux de défaillance en Europe pourraient se situer entre 3 et 6 %, contre un taux à un chiffre élevé sur le marché américain des obligations à haut rendement.