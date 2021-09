Man Group plc : La configuration est positive 30/09/2021 | 08:44 Nicolas Aleksy 30/09/2021 | 08:44 achat En cours

Cours d'entrée : 204.1GBX | Objectif : 219.1GBX | Stop : 193.8GBX | Potentiel : 7.35% La valeur Man Group plc présente une configuration technique moyen terme positive qui suggère de prendre le train de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 219.1 GBX. Synthèse D'après Refinitiv, le score ESG de la société relatif à son secteur d'activité est bon.

Points forts Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Avec un PER à 6.44 pour l'exercice en cours et 8.41 pour l'exercice 2022, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.

Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.

Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.

Données financières USD EUR CA 2021 1 454 M - 1 254 M Résultat net 2021 466 M - 401 M Tréso. nette 2021 319 M - 275 M PER 2021 8,64x Rendement 2021 4,85% Capitalisation 3 755 M 3 759 M 3 237 M VE / CA 2021 2,36x VE / CA 2022 2,60x Nbr Employés 1 444 Flottant 91,9% Prochain événement sur MAN GROUP PLC 25/02/22 Année 2021 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 15 Dernier Cours de Cloture 2,71 $ Objectif de cours Moyen 3,11 $ Ecart / Objectif Moyen 14,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Stephen Luke Ellis Chief Executive Officer & Executive Director Mark Daniel Jones Chief Financial Officer & Executive Director John Cryan Chairman Sandy Campbell Rattray Chief Investment Officer Richard David Antony Berliand Senior Independent Non-Executive Director