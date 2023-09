Man Group PLC est une société de gestion d'investissement active dotée d'une technologie. La société se concentre sur la performance et les solutions de portefeuille client en déployant les technologies les plus récentes dans l'ensemble de ses activités. Elle propose des produits à long terme, des produits alternatifs et des produits du marché privé sur la base d'une gestion unique ou d'une multigestion. Elle investit dans un éventail de stratégies et de catégories d'actifs, avec une combinaison de stratégies long-only et alternatives gérées sur une base discrétionnaire et quantitative, sur des marchés liquides et privés. La société développe des solutions sur mesure et des services de fonds de fonds spéculatifs. Sa plateforme technologique facilite la génération d'alpha, la gestion de portefeuille, l'exécution des transactions, les opérations, la conformité, la gestion des risques et la comptabilité, et fournit des outils de collaboration pour les utilisateurs finaux à l'échelle de l'entreprise. La société exerce ses activités de gestion de placements par l'intermédiaire de ses gestionnaires de placements, à savoir Man AHL, Man Numeric, Man GLG, Man FRM et Man GPM.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds