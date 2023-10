(Alliance News) - Suite au partenariat stratégique dans la gestion d'actifs annoncé en juin, Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking Spa et Man Group ont confirmé mardi qu'ils avaient obtenu les approbations réglementaires.

Man Group a ainsi acquis une participation de 51% dans Asteria, la société genevoise de gestion d'actifs orientée ESG, y compris sa gamme de fonds, tandis que Fideuram conserve 49%.

La finalisation de la transaction Asteria est la première étape du nouveau partenariat. L'accent sera désormais mis sur l'élargissement de l'offre en créant une gamme de stratégies d'investissement alternatif et long-only utilisant une technologie de pointe, combinant l'expertise de Man Group en matière de solutions de portefeuille innovantes, les solides capacités de gestion d'investissement de Man Group et d'Asteria et l'expertise de F-ISPB en matière de banque privée, son réseau de conseillers financiers et sa base de clientèle.

Dans un paysage financier mondial en constante évolution", a déclaré Tommaso Corcos, PDG et directeur général de Fideuram. "Ce partenariat avec un gestionnaire d'actifs international nous aidera à répondre aux besoins de plus en plus sophistiqués de nos clients les plus fortunés en leur proposant des solutions d'investissement uniques.

L'équipe de F-ISPB occupe une position exemplaire dans le paysage italien de la distribution et, comme Man Group, nous partageons son engagement en faveur de l'innovation et de l'excellence. En travaillant côte à côte, nous sommes en excellente position pour créer un nouvel ensemble de solutions d'investissement pertinentes pour les clients en Europe, car nous cherchons à répondre à leurs divers besoins en matière de performance, de construction de portefeuilles et de gestion des risques.

L'action Intesa Sanpaolo est en hausse de 2,0 %, à 2,45 euros par action.

