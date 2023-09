Managem est spécialisé dans l'exploration et l'exploitation minières. L'activité du groupe s'organise autour de 3 familles de produits : - métaux de base : cuivre, zinc et plomb ; - métaux précieux : or et argent ; - cobalt et dérivés ; - autres : notamment fluorine. En outre, le groupe développe une activité d'hydrométallurgie (production de cathodes de cobalt, d'oxyde de zinc, de sulfate de cuivre et de nickel et de trioxyde d'arsenic) et propose des prestations d'ingénierie et de services miniers (sondages, travaux souterrains, travaux de géologie, analyses et essais physicochimiques, maîtrise d'ouvrage, etc.).

Secteur Sociétés minières intégrées