Managem S A : Comptes 2021 et avis de réunion

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires AVIS DE REUNION Société anonyme au capital de 999.130.800 dirhamsSiège social : TWIN CENTER, Tour A, Angle Bd. Zerktouni et Bd. Al Massira Al Khadra, BP. 16016 Maarif - CASABLANCA - Registre du Commerce de Casablanca n° 17.883 Mesdames et Messieurs les actionnaires de MANAGEM, société anonyme au capital de 999.130.800 dirhams, dont le siège social est à Casablanca, TWIN CENTER, Tour A, Angle Boulevard. Zerktouni et Boulevard. Al Massira Al Khadra, BP 16016, Maarif, sont convoqués en Assemblée générale ordinaire, sur convocation du Président Directeur Général, au siège social, TWIN CENTER, Tour A, angle Bd. Zerktouni et Bd. Al Massira Al Khadra, Maarif Casablanca-, le : 03 Juin 2022 À 10 HEURES En vue de délibérer et de statuer sur l'ordre du jour suivant : Rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.Approbation desdits comptes. Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux comptes. Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la Loi 17-95, relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée par la Loi et approbation des opérations conclues ou exécutées au cours de l'exercice.Affectation des résultats. Renouvellement de mandat d'administrateur.Jetons de présence. Pouvoirs à conférer. Pour participer à l'Assemblée susvisée : Les propriétaires d'actions au porteur devront au siège social, cinq jours avant la réunion, soit déposer les actions au porteur, soit faire adresser par l'établissement dépositaire de ces actions les certificats de dépôt y afférents ; Les titulaires d'actions nominatives devront avoir été préalablement inscrits en compte, soit en nominatif pur, soit en nominatif administré, cinq jours avant la réunion, et justifier de leur identité au jour de l'Assemblée. Tout actionnaire pourra se faire représenter par un autre actionnaire justifiant d'un mandat, par son conjoint ou par un ascendant ou descendant ainsi que par toute personne morale ayant pour objet social la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières. A cet effet, des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires au siège social. Dans le contexte d'épidémie du Covid 19 et suite aux mesures de confinement de limitation des déplacements et d'interdiction des rassemblements, prises par les autorités publiques, en vertu du décret n° 2.2.20.293 du 24 mars 2020 et du décret n° 2.20.330 du 18 avril 2020, vous êtes vivement invités, pour exercer vos droits, à exprimer votre choix préalablement à la réunion quant aux résolutions qui vous sont proposées, en recourant notamment au vote par correspondance à l'aide du formulaire de vote par correspondance ou par procuration téléchargeable depuis le site internet de la société : (www.managemgroup.com) ou en donnant « pouvoir au Président de l'Assemblée Générale ». Des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires au siège social et sur le site internet de la société. Cet avis, le texte des projets de résolutions et l'ensemble des documents et informations visés aux articles 121 et 121 bis de la loi 17-95, telle que modifiée et complétée par les lois 20-05 et 78-12, relative aux sociétés anonymes, en ce compris les formulaires de vote par procuration et de vote par correspondance, seront disponibles sur le site internet de la société (www.managemgroup.com) dans les délais légaux. Conformément à l'article 121 de la loi 17-95 précitée, les actionnaires détenteurs du pourcentage d'actions prévu par l'article 117, disposent d'un délai de 10 jours à compter de la publication du présent avis pour déposer ou adresser au siège social, contre accusé de réception, leur demande d'inscription de projet de résolutions à l'ordre du jour de cette Assemblée. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A PROPOS DE MANAGEM CONTACT PRESSE Managem est un opérateur minier privé, coté en bourse. Depuis sa création en 1930, il a développé une expertise sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'activité minière, allant de l'exploration et l'extraction jusqu'à la commercialisation des minerais. Aujourd'hui, Managem, Groupe de dimension internationale, présent dans neuf pays, emploie plus de 6 000 collaborateurs. Il est reconnu comme un opérateur de référence sur le continent africain. Depuis sa créa-tion, Managem s'efforce à créer une valeur partagée avec ses parties prenantes sous l'égide de son actionnaire de référence, Al Mada, fonds panafricain de première envergure dont la raison d'être est le « Positive Impact ». Groupe Managem Relations Investisseurs :investors@managemgroup.com Relations Média : communication@managemgroup.comwww.managemgroup.com BILAN ACTIF Exercice clos le 31 décembre 2021 ACTIF Exercice Exercice Précédent Brut Amortissements et provisions Net Net ACTIF IMMOBILISÉ IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A) COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES) • Frais préliminaires

• Charges à repartir sur plusieurs exercices

• Primes de remboursement des obligations IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) • Immobilisation en recherche et développement

• Brevets, marques, droits et valeurs similaires

• Fonds commercial

• Autres immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) • Terrains

• Constructions

• Installations techniques, matériel et outillage

• Matériel transport

• Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers

• Autres immobilisations corporelles

• Immobilisations corporelles en cours IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D) • Prêts immobilisés

• Autres créances financières

• Titres de participation

• Autres titres immobilisés ÉCARTS DE CONVERSION-ACTIF (E) • Diminution des créances immobilisées

• Augmentation des dettes de financement TOTAL I (A+B+C+D+E) ACTIF CIRCULANT STOCKS (F) • Marchandises

• Matières et fournitures consommables

• Produits en cours

• Produits intermédiaires et produits résiduels

• Produits finis CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) • Fournisseurs, débiteurs, avances et acomptes

• Clients et comptes rattachés

• Personnel - Débiteur

• État - Débiteur

• Comptes d'associés

• Autres débiteurs

• Comptes de régularisation-Actif TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H) ÉCARTS DE CONVERSION-ACTIF (I) (Eléments circulants) TOTAL II (F+G+H+I ) TRÉSORERIE TRESORERIE-ACTIF • Chéques et valeurs à encaisser

• Banques, TG et CCP débiteurs

• Caisse, régie d'avances et accréditifs TOTAL III TOTAL GÉNÉRAL I+II+III 47 678 974,45 45 205 020,47 2 473 953,98 34 787 141,25 34 787 141,25 12 891 833,20 10 417 879,22 2 473 953,98 225 846 449,67 121 452 087,87 38 783 316,93 65 611 044,87 154 969 365,59 119 085 421,22 35 883 944,37 70 877 084,08 2 366 666,65 2 899 372,56 65 611 044,87 172 491 352,23 12 787 930,78 65 555 224,76 102 394 596,94 70 096 755,29 12 787 930,78 18 521 251,32 47 033 973,44 5 947 374,35 3 725 793,62 2 221 580,73 2 135 297,74 1 029 749,47 1 105 548,27 84 656 386,56 79 117 802,53 5 538 584,03 1 409 138,04 1 409 138,04 3 606 704 504,19 3 164 114 472,98 442 590 031,21 3 035 591 090,79 296 229 688,32 10 000,00 296 229 688,32 10 000,00 3 310 464 815,87 2 867 874 784,66 442 590 031,21 2 642 173 021,48 4 761 260,96 3 565 508,15 1 195 752,81 114 187 410,78 4 733 333,34 1 814 531,88 107 639 545,56 73 778 605,32 12 787 930,78 50 345 018,36 2 748 202,75 3 604 288,09

4 293 165,34 393 348 069,31 70 000,00 4 052 721 280,54 3 307 562 266,33 745 159 014,21 3 228 318 367,85 3 499 574 014,22 3 356 990 706,53 29 167 413,77 142 583 307,69 3 228 519 446,11 29 167 413,77 107 331 372,83 507 803 464,20 292 803,83 8 603 834,40 499 199 629,80 292 803,83 107 331 372,83 2 852 223 880,93 2 718 244 407,64 133 979 473,29 2 771 456 990,79 5 994,09 2 755 078,66 2 755 078,66 35 560 555,63 35 560 555,63 3 535 134 569,85 3 392 551 262,16 142 583 307,69 3 289 144 128,03 17 749 764,23 17 607 563,45 142 200,78 17 749 764,23 17 749 764,23 17 607 563,45 142 200,78 17 749 764,23 7 605 605 614,62 6 717 863 292,72 29 167 413,77 287 838 571,64 417 850,10 77 554 631,08 62 077 994,64 60 624 681,92 180 907 328,96 180 636 011,22 271 317,74 180 907 328,96 887 742 321,90 6 698 369 824,84 BILAN PASSIF Exercice clos le 31 décembre 2021 PASSIF Exercice Exercice Précédent Net FINANCEMENT PERMANENT CAPITAUX PROPRES • Capital social ou personnel (1)

• Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé = Capital appelé dont versé. • Primes d'émission, de fusion, d'apport

• Écarts de réévaluation

• Réserve légale

• Autres réserves

• Report à nouveau (2)

• Résultats nets en instance d'affectation (2)

• Résultat net de l'exercice (2) TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A) CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B) • Subventions d'investissement

• Provisions réglementées pour amortissements dérogatoires

• Provisions réglementées pour plus-values en instance d'imposition

• Provisions réglementées pour investissements

• Provisions réglementées pour reconstitution des gisements

• Provisions réglementées pour acquisition et construction de logements

• Autres provisions réglementées DETTES DE FINANCEMENT (C) • Emprunts obligataires

• Emprunts auprès des établissements de crédit

• Avances de l'État

• Dettes rattachées à des participations et billets de fonds

• Avances reçues et comptes courants bloqués

• Fournisseurs d'immobilisations, cautionnements reçus et autres dettes de financement PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES & CHARGES (D) • Provisions pour risques

• Provisions pour charges ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (E) • Augmentation des créances immobilisées

• Diminution des dettes de financement TOTAL I (A+B+C+D+E) PASSIF CIRCULANT DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) • Fournisseurs et comptes rattachés

• Clients créditeurs, avances et acomptes

• Personnel - Créditeur

• Organismes Sociaux

• État - Créditeur

• Comptes d'associés - Créditeurs

• Autres Créanciers

• Comptes de régularisation - Passif AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (Eléments circulants) (H) TOTAL II (F+G+H) TRÉSORERIE TRÉSORERIE - PASSIF • Crédits d'escompte

• Crédits de trésorerie

• Banques (soldes créditeurs) TOTAL III TOTAL GÉNÉRAL I+II+III (1) capital personnel débiteur (-)

(2) bénéficiaire (+); déficitaire (-) 999 130 800,00 999 130 800,00 999 130 800,00 999 130 800,00 1 684 101 323,00 1 684 101 323,00 99 913 080,00 300 472 670,00 99 913 080,00 300 472 670,00 -959 643 983,80 -701 751 808,94 618 283 922,83 -257 892 174,86 2 742 257 812,03 2 123 973 889,20 2 646 300 000,00 1 292 600 000,00 1 500 000 000,00 1 146 300 000,00 1 292 600 000,00 6 104 700,00 6 104 700,00 5 388 557 812,03 3 422 678 589,20 1 083 185 805,57 42 518 728,85 14 486 274,81 11 728 038,45 8 629 619,70 981 069 288,74 24 753 855,02 35 560 555,63 9 584 942,30 1 128 331 303,50 855 831 475,29 44 007 166,41 12 785 681,45 9 742 569,08 12 962 539,95 726 459 288,74 49 874 229,66 60 624 681,92 2 910 018,29 919 366 175,50 200 000 000,00 2 330 000 000,00 974 177,19 26 325 060,00 200 974 177,19 2 356 325 060,00 6 717 863 292,72 6 698 369 824,70 XVI RÉSULTAT NET (PRODUITS-CHARGES) (1) Variation de stocks : stock final-stock initial; augmentation (+) ; diminution (-) (2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks. Totaux Totaux de de l'exercice l'exercice 3=1+2 précédent 4 293 527 097,17 228 919 939,64 3 075 258,88 14 039 405,33 300 000,00 9 300 114,22 296 902 356,05 252 259 459,19 24 577 509,32 27 262 926,80 59 503 524,00 58 764 622,69 9 127 989,12 580 942,06 86 330 476,78 67 085 797,24 1 977 000,00 640 000,00 53 053 080,38 22 428 076,75 234 569 579,60 176 762 365,54 62 332 776,45 75 497 093,65 66 018 000,00 4 653 890,50 2 366 873,29 978 260,39 152 203 400,36 142 744 604,56 286 326 445,10 2 017 023,58 506 914 718,75 150 393 779,03 143 690 444,23 141 813 443,62 10 644 380,28 4 712 915,55 35 560 555,63 458 916 476,31 189 895 380,14 605 442 835,48 317 019 338,61 -455 049 056,45 379 352 115,06 -379 551 962,80 5 336 409,65 30 000,00 269 690 700,00 166 381 494,41 275 027 109,65 166 411 494,41 5 336 409,65 1 194 800,00 1 342 600,00 26 944 092,23 41 461 575,47 33 475 301,88 42 804 175,47 241 551 807,77 123 607 318,94 620 903 922,83 -255 944 643,86 2 620 000,00 1 947 531,00 XIII RÉSULTAT NET (XI-XII) 618 283 922,83 -257 892 174,86 XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII) 1 078 844 184,45 569 064 732,63 460 560 261,62 826 956 907,49 618 283 922,83 -257 892 174,86 Fidaroc Grant Thornton 7, Boulevard Driss Slaoui 20160 Casablanca, Maroc Audit des états de synthèse Opinion Aux Actionnaires de la Société MANAGEM S.A. TWIN CENTER, Tour A, Angle Bd. Zerktouni et Bd. Al Massira Al Khadra Casablanca RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES EXERCICE DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021 Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du 25 juin 2020, nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints de la société MANAGEM S.A, qui comprennent le bilan au 31 décembre 2021, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement pour l'exercice clos à cette date, ainsi que l'état des informations complémentaires (ETIC). Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux propres et assimilés de 2 742 257 812,03 MAD dont un bénéfice net de 618 283 922,83 MAD. Ces états ont été arrêtés par le Conseil d'administration le 24 mars 2022 dans un contexte évolutif de la crise sanitaire de l'épidémie de Covid-19, sur la base des éléments disponibles à cette date. Nous certifions que les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus sont réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société MANAGEM S.A. au 31 décembre 2021, conformément au référentiel comptable en vigueur au Maroc. Fondement de l'opinion Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états de synthèse » du présent rapport. Nous sommes indépendants de la société conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états de synthèse au Maroc et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. Questions clés de l'audiT Les questions clés de l'audit sont les questions qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes dans l'audit des états de synthèse de la période considérée. Ces questions ont été traitées dans le contexte de notre audit des états de synthèse pris dans leur ensemble et aux fins de la formation de notre opinion sur ceux-ci, et nous n'exprimons pas une opinion distincte sur ces questions. 1.Evaluation des titres de participation non cotés et des avances accordées aux filiales non cotées. Question clé identifiée Les titres de participation non cotés et les avances accordées aux filiales non cotées, figurent au bilan au 31 décembre 2021 pour des montants nets respectifs de 2 107 MMAD et 2 718 MMAD. Les titres de participation non cotés et les avances accordées aux filiales non cotées sont comptabilisés respectivement à leur date d'entrée au prix d'achat et à la valeur nominale et sont dépréciés sur la base de leur valeur actuelle. Comme indiqué dans la note A1 de l'ETIC, la valeur actuelle des titres non cotés y compris les avances accordées aux filiales non cotées est estimée par la direction par référence à la quote-part des capitaux propres que les titres représentent, celle-ci étant, le cas échéant, rectifiée pour tenir compte notamment des perspectives de développement et de la performance de ces participations. L'estimation de la valeur actuelle des titres non cotés y compris les avances accordées aux filiales non cotées requérant l'exercice du jugement de la direction dans son choix des éléments à considérer selon les participations concernées, nous avons considéré que l'évaluation de ces actifs constitue un point clé de l'audit. Notre réponse Nos travaux ont consisté principalement à : • Prendre connaissance du processus de détermination de la valeur actuelle des titres de participation non cotés et des avances aux filiales non cotées ;

• Examiner les méthodes d'évaluation et les éléments chiffrés utilisés par la direction pour déterminer les valeurs actuelles ;

• Tester par sondage l'exactitude arithmétique des calculs des valeurs actuelles retenues par la direction. Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états de synthèse La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états de synthèse, conformément au référentiel comptable en vigueur au Maroc, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états de synthèse exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Lors de la préparation des états de synthèse, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions se rapportant à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider la société ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle. Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de la société. Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états de synthèse Deloitte Audit Bd Sidi Mohammed Benabdellah Bâtiment C - Tour Ivoire 3 - 3ème étage La Marina. Casablanca Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états de synthèse pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états de synthèse prennent en se fondant sur ceux-ci. Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre : • nous identifions et évaluons les risques que les états de synthèse comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; •nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la société ; • nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière ;

• nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états de synthèse au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener la société à cesser son exploitation ;

• nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états de synthèse, y compris les informations fournies dans l'ETIC, et apprécions si les états de synthèse représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle. Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit. Vérifications et informations spécifiques Nous avons procédé également aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous nous sommes assurés notamment de la sincérité et de la concordance, des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'administration destiné aux actionnaires avec les états de synthèse de la société. Casablanca, le 28 Avril 2022 Les Commissaires aux Comptes ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE ACTIF (En millions de dirhams) 31-déc-21 31-déc-20 Goodwill Immobilisations incorporelles, net Immobilisations corporelles, net Immobilisations en droit d'usage Immeubles de placement, net Participations dans les entreprises associées Autres actifs financiers - Instruments dérivés de couverture

- Prêts et créances, net

- Actifs financiers disponibles à la vente Créances d'impôts sur les sociétés Impôts différés actifs Autres débiteurs non courants, net Actif non courant Autres actifs financiers - Instruments financiers dérivés - Prêts et créances et placements, net Stocks et en-cours, net Créances clients, net Autres débiteurs courants,net Trésorerie et équivalent de trésorerie Actifs non courants destinés à la vente et activités abandonnées 305,4 2 365,2 305,4 2 218,8 6 700,5

5 786,1 250,7 290,3 8,9 8,9 194,5 120,4 318,2 313,0 - -56,5 53,8 261,7 259,3 128,6 231,3 10 272,0 9 274,2 - 1,8 - 1,8 0,0 0,0 1 131,3 867,6 2 227,1 977,4 1 536,4 1 726,9 1 622,8 917,9 Actif courant TOTAL ACTIF 6 621,7 16 893,7 4 387,6 13 661,8 ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PASSIF (En millions de dirhams) 31-déc-21 31-déc-20 Capital Primes d'émission et de fusion Réserves Écarts de conversion Résultat net part du groupe Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires de la société mère Intérêts minoritaires Capitaux propres de l'ensemble consolidé Provisions Avantages du personnel Dettes financières non courantes - Instruments financiers dérivés

- Dettes envers les établissements de crédit

- Dettes représentées par un titre

- Dettes liées aux contrats de location financement

- Dettes liées aux contrats à droit d'usage Dettes d'impôts sur les sociétés Impôts différés Passifs Dettes fournisseurs non courantes Autres créditeurs non courants Passif non courant Provisions Dettes financières courantes - Instruments financiers dérivés

- Dettes envers les établissements de crédit

- Dettes représentées par un titre

- Dettes liées aux contrat de location financement

- Autres dettes Dettes fournisseurs courantes Autres créditeurs courants Passif courant TOTAL PASSIF TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 999,1 999,1 1 657,3 1 657,3

2 117,1 1 264,6 154,4 69,0 861,5 224,8 5 789,3 454,9 6 244,2 4 214,9 279,7 4 494,6 161,0 115,4 298,3 258,8 5 425,8 205,1 2 588,1 3 443,9 449,6 1 835,4 2 500,0 -

1 000,0 - 132,7 158,9 32,2 33,1 0,3 0,4 5 917,7 3 851,7 542,6 9,9 532,7 -

3 213,4 3,4 3 210,1 - 1 327,7 797,4 2 861,6 1 304,7 4 731,9 10 649,5 16 893,7 COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ (En millions de dirhams) 31-déc-21 31-déc-20 Chiffre d'affaires Autres produits de l'activité Produits des activités ordinaires Achats Autres charges externes Frais de personnel Impôts et taxes Amortissements et provisions d'exploitation Autres produits et charges d'exploitation Charges d'exploitation courantes Résultat d'exploitation courant Cessions d'actifs Charges de restructuration Cessions de filiales et participations Écarts d'acquisition négatifs Résultats sur instruments financiers Autres produits et charges d'exploitation non courants Autres produits et charges d'exploitation Résultat des activités opérationnelles Produits d'intérêts Charges d'intérêts Autres produits et charges financiers Résultat financier Résultat avant impôts des entreprises intégrées Impôts sur les bénéfices Impôts différés Résultat net des entreprises intégrées Part dans les résultats des sociétés mises en équiva-lence Résultat net des activités poursuivies Résultat net des activités abandonnées RÉSULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDÉ Intérêts minoritaires RÉSULTAT NET - PART DU GROUPE 7 422,8 209,9 4 725,8 -8,0 7 632,8 4 717,8 -3 253,9 -1 875,2 -1 967,5 -1 134,2 -1 138,6 -78,9 -1 084,5 -47,0 -1 452,8 1 484,0 -1 125,4 1 162,9 -6 315,4 -4 195,8 1 317,3 522,1 1,0 1,3 --8,9 -4,1 -67,7 -75,6 -57,8 -78,4 1 259,6 443,6 39,7 56,2 -312,7 -238,7 24,5 40,9 -248,6 -141,7 1 011,0 302,0 -79,7 -46,1 -72,1 3,6 859,2 259,6 67,0 -10,6 926,2 249,0 926,2 249,0 64,7 24,1 861,5 224,8

5 315,5 9 167,2 13 661,8 Le rapport financier annuel comprenant le jeu complet des états financiers au 31 décembre 2021 sera mis en ligne àpartir du 30 avril 2022 sur le site internet de Managem, à l'adresse suivante: http:/www.managemgroup.com/ - - - Fidaroc Grant Thornton 7, Boulevard Driss Slaoui 20160 Casablanca, Maroc Aux Actionnaires de la Société MANAGEM S.A. TWIN CENTER, Tour A, Angle Bd. Zerktouni et Bd. Al Massira Al Khadra Casablanca RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES EXERCICE DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021 Opinion Nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés de la société MANAGEM S.A. et de ses filiales (Groupe MANAGEM), qui comprennent l'état consolidé de la situation financière au 31 décembre 2021, ainsi que l'état consolidé du résultat global, l'état consolidé des variations des capitaux propres et le tableau consolidé des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi que les notes annexes, y compris un résumé des principales méthodes comptables. Ces états financiers consolidés font ressortir un montant de capitaux propres consolidés de 6 244 MMAD dont un bénéfice net consolidé de 926 MMAD. Ces états ont été arrêtés par le conseil d'administration le 24 mars 2022 dans un contexte évolutif de la crise sanitaire de l'épidémie de Covid-19, sur la base des éléments disponibles à cette date. Nous certifions que les états financiers consolidés cités au premier paragraphe ci-dessus, sont réguliers et sincères et donnent dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière consolidée du Groupe MANAGEM au 31 décembre 2021, ainsi que de sa performance financière consolidée et de ses flux de trésorerie consolidés pour l'exercice clos à cette date, conformément aux Normes Internationales d'Information Financière (IFRS). Fondement de l'opinion Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers consolidés » du présent rapport. Nous sommes indépendants du groupe conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers consolidés au Maroc et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. Questions clés de l'audit Les questions clés de l'audit sont les questions qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes dans l'audit des états financiers consolidés de la période considérée. Ces questions ont été traitées dans le contexte de notre audit des états financiers consolidés pris dans leur ensemble et aux fins de la formation de notre opinion sur ceux-ci, et nous n'exprimons pas une opinion distincte sur ces questions. 1.Evaluation des titres de participation non cotés et des avances accordées aux filiales non cotées. Question clé identifiée Au 31 décembre 2021, la valeur nette des écarts d'acquisition (Goodwill), des immobilisations incorporelles et corporelles s'élève respectivement à 305 MMAD, 2 365 MMAD et 6 701 MMAD. Ces actifs sont comptabilisés comme indiqué aux notes annexes n°3.8 « Goodwill », n°3.9 « Immobilisations incorporelles » et , n°3.10 « Immobilisations corporelles ». Ces actifs peuvent présenter un risque de dépréciation lié à des facteurs internes ou externes, comme par exemple la détérioration de la performance du Groupe, l'évolution de l'environnement concurrentiel, des conditions de marché défavrables et des changements de législations ou de réglementations. Ces évolutions sont susceptibles d'avoir une incidence sur les prévisions de flux de trésorerie du Groupe et par conséquent, sur la détermination des valeurs recouvrables de ces actifs. Comme indiqué dans la note annexe 3.14 « Test de dépréciation et pertes de valeurs des actifs », le test de dépréciation annuel se fonde sur la valeur recouvrable de chaque unité génératrice de trésorerie testée, déterminée sur la base de flux de trésorerie nets futurs actualisés. Le goodwill et les immobilisations incorporelles et corporelles impactent de manière significative les comptes du Groupe et font par ailleurs appel, pour les besoins de leur évaluation, au jugement et aux estimations de la Direction. De ce fait, nous avons considéré que l'évaluation de ces actifs constitue un point clé de l'audit. Notre réponse Nos travaux ont consisté principalement à : • Prendre connaissance du processus appliqué par le Groupe pour l'identification des indices de pertes de valeur et la mise en œuvre des tests de dépréciation pour ces actifs, et examiner les contrôles clés y afférents ;

• Apprécier la cohérence des hypothèses retenues avec l'environnement économique à la date de clôture ;

• Examiner au niveau des business plan les flux de trésorerie prévisionnels ;

• Tester par sondage l'exactitude arithmétique des calculs des valeurs recouvrables retenues par le Groupe ;

• Examiner l'information présentée dans l'annexe. Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers consolidés La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers consolidés conformément aux IFRS, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers consolidés exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Lors de la préparation des états financiers consolidés, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité du groupe à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions se rapportant à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider le groupe ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle. Deloitte Audit Bd Sidi Mohammed Benabdellah Bâtiment C - Tour Ivoire 3 - 3ème étage La Marina. Casablanca Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière du groupe. Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers consolidés Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers consolidés pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers consolidés prennent en se fondant sur ceux-ci. Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre : • nous identifions et évaluons les risques que les états financiers consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

• nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne du groupe ;

• nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière ;

• nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du groupe à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener le groupe à cesser son exploitation; •nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers consolidés, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers consolidés représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle. • nous obtenons des éléments probants suffisants et appropriés concernant les informations financières des entités et activités du groupe pour exprimer une opinion sur les états financiers consolidés. Nous sommes responsables de la direction, de la supervision et de la réalisation de l'audit du groupe. Nous assumons l'entière responsabilité de l'opinion d'audit. Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit. Casablanca, le 28 Avril 2022 Les Commissaires aux Comptes Attachments Original Link

Original Document

