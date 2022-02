Managem S A : Contribution To Sustainable Development Goals

Mot du Président

En tant qu'acteur minier, la durabilité temporelle est parfaitement intégrée dans nos projets et opérations à travers une approche multi-acteurs basée sur une bonne gouvernance et utilisation maitrisée des ressources. Cette approche apporte une cohérence d'ensemble et fédère les efforts entamés pour une contribution tangible et pérenne.

Notre responsabilité d'action à l'égard des Objectifs du Développement Durable se manifeste ainsi dans les engagements pris, la démarche adoptée et les résultats

atteints en alliant durabilité, digital et excellence opérationnelle à tous les niveaux pour contribuer activement individuellement et collectivement, au développement du Groupe, de notre pays et de notre continent.

La création de valeur tout au long de la chaine minière au Maroc et aux autres pays africains révèle notre contribution à

l'atteinte des Objectifs du Développement Durable.

Différents exemples réussis d'adaptation pendant la pandémie du Covid 19 et au changement climatique sont partagés dans cette contribution. Ces projets se sont matérialisés grâce à l'engagement de nos collaborateurs et partenaires qui ont su développer un écosystème minier résilient et source de fierté.

Imad TOUMI

Président Directeur Général