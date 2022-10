Managem S A : Rapport sur le devoir de Diligence du Cobalt 2021

Etabli en juillet 2019 et actualisé en Août 2021 et août 2022, le manuel fait référence au Code Ethique et de conduite des affaires et intègre un volet spécifique à la méthodologie d'évaluation, de sélection et de réévaluation des fournisseurs.

Système de traçabilité

Les données relatives aux fournisseurs et aux transactions sont ainsi recueillies et sauvegardées à travers un système de traçabilité avec la documentation appropriée pour le maintien, l'accessibilité et l'archivage des dossiers pour une durée de cinq ans.

Cette traçabilité permet de faire le suivi de la supply chain depuis l'approvisionnement à la livraison des produits finis selon le système de management de la qualité.

Alerte professionnelle

En ligne avec le déploiement de son Code Ethique et de Conduite des affaires, le Groupe a mis en place une adresse mail professionnelle pour remonter tout cas de non- conformité avec les dispositions du Code y compris le sujet sous revue.

L'adresse alerte_compliance@managemgroup.comest accessible aux parties prenantes externes via le site du Groupe.

Le Comité Ethique du Groupe a pour mission de prendre en charge toute remontée, de diligenter les investigations nécessaires et de communiquer les résultats.

Etape 3 : Concevoir et mettre en œuvre une stratégie

pour réagir aux risques identifiés

L'amélioration continue du devoir de diligence repose sur trois leviers principaux que sont la sensibilisation et la formation, les audits et contrôles internes et enfin le suivi des performances de la chaine d'approvisionnement.