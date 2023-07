Manaksia Aluminium Company Limited est une société basée en Inde, qui fabrique des produits secondaires en aluminium à valeur ajoutée tels que des tôles et des bobines d'aluminium laminé. La société fournit des bobines d'aluminium, des tôles lisses en aluminium, des tôles de couverture en aluminium, des bobines d'aluminium prélaquées/colorées, des tôles de revêtement de sol en aluminium, des tôles à motifs en aluminium et des bobines gaufrées. Elle fournit des produits laminés en aluminium, notamment des tôles et des bobines d'aluminium à revêtement coloré, des produits blancs, qui sont utilisés dans les secteurs du bâtiment et de la construction, de l'emballage, de l'isolation et du transport. Les tôles de revêtement de sol en aluminium de la société, produites dans l'usine d'Haldia, ont une option de 5 barres et un motif en losange et ont une gamme d'applications, telles que le revêtement de sol des bus, des camions, des wagons de chemin de fer et plus encore. L'entreprise propose également des tôles à motifs et des bobines dans sa gamme de produits, avec une option de gaufrage en diamant et de gaufrage en stuc pour diverses applications. Ses unités de production sont situées à Haldia et Bankura (Bengale occidental).

Secteur Aluminium