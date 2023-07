Manaksia Coated Metals & Industries Limited est un important fabricant et exportateur indien de produits métalliques revêtus et de produits de grande consommation. L'entreprise fabrique de l'acier galvanisé coloré et de l'acier galvanisé ordinaire, sous forme de bobines et de feuilles. Tous les produits sidérurgiques à valeur ajoutée sont fabriqués dans les installations de la société à Kutch, dans le Gujarat. Les produits en acier galvanisé et à revêtement coloré sont utilisés dans diverses applications pour la construction, l'automobile, les appareils électroménagers et l'ingénierie générale. La société applique un revêtement coloré sur divers substrats métalliques, notamment l'acier galvanisé, le galvalume et l'aluminium. Elle propose à ses clients des bobines ainsi que des tôles prédécoupées avec des tolérances dimensionnelles précises, sous forme de profils de toiture multiples, ainsi que des tôles lisses. Les différents profils et tôles proposés par la société sont les suivants : profil trapézoïdal HI-Rib-1000, profil trapézoïdal HI-Rib-1050, profil circulaire, profil pour toiture en tuiles et tôle lisse.

Secteur Acier