Manappuram Finance Limited est une société financière non bancaire (NBFC) basée en Inde. La société fournit des services de crédit aux personnes appartenant aux classes socio-économiques inférieures, en particulier dans les zones rurales et semi-urbaines de l'Inde. Ses segments comprennent les prêts à l'or et autres, ainsi que la microfinance. La société offre une gamme de produits de crédit de détail et de services financiers. Elle dispose d'un portefeuille de prêts diversifié qui englobe les particuliers, la microfinance, les petites et moyennes entreprises (PME) et les clients commerciaux. Ses produits comprennent le prêt d'or en ligne, le prêt d'or, le prêt commercial, le prêt personnel (garanti), le prêt d'or à domicile, le forex et le transfert d'argent, le prêt de véhicule, le prêt personnel numérique, le micro financement immobilier, d'autres prêts, d'autres services, le financement de restaurants, le prêt à l'industrie alimentaire et le financement de petites industries. Elle est engagée dans la fourniture de prêts à l'industrie de la microfinance (IMF), tels que le programme de génération de revenus (IGP), le prêt produit, le prêt aux micro, petites et moyennes entreprises, et le prêt en or.