Manawa Energy Limited est un producteur d'électricité indépendant basé en Nouvelle-Zélande et un développeur d'énergies renouvelables. La société dispose de 26 centrales électriques en Nouvelle-Zélande et d'une capacité installée totale de 510 mégawatts, produisant en moyenne 1942 gigawattheures d'électricité par an. Elle approvisionne environ 650 clients commerciaux et industriels par le biais de 6 400 connexions électriques. Elle se concentre sur la production d'énergie renouvelable pour les foyers et les entreprises de Nouvelle-Zélande. Elle possède un portefeuille de 43 centrales électriques réparties sur 25 projets hydroélectriques, situés dans toute la région d'Aotearoa (Nouvelle-Zélande). Son projet de ferme solaire d'Argyle prévoit l'installation d'environ 60 000 panneaux solaires sur 54 hectares de terres adjacentes à la centrale électrique d'Argyle, qui fait partie du système hydroélectrique de Branch River. Ses filiales comprennent King Country Energy Holdings Limited, King Country Energy Limited et Manawa Energy Insurance Limited.