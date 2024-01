Manchester and London Investment Trust plc est une société d'investissement basée au Royaume-Uni. L'objectif d'investissement de la société est de réaliser une plus-value en capital. La société peut investir dans des produits dérivés, des instruments du marché monétaire, des instruments de change, des contrats de différence (CFD), des contrats à terme, des contrats à terme de gré à gré et des options dans le but de détenir des investissements et de couvrir des positions contre des mouvements. La société cherche à investir dans des sociétés dont les actions sont cotées ou admises à la négociation. La société peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs bruts (au moment de l'investissement) dans des actions et/ou des titres à intérêt fixe de sociétés dont les actions ne sont pas cotées ou admises à la négociation. La société investit dans divers secteurs, notamment les technologies de l'information, les services de communication, la consommation discrétionnaire, les fonds et les soins de santé. Le gestionnaire d'investissement et le gestionnaire de fonds d'investissement alternatif de la société est M&L Capital Management Limited.