Manchester United plc : Jefferies & Co. toujours à l'achat

Manchester United plc et ses filiales sont un club de football professionnel masculin et féminin ainsi que des activités connexes et auxiliaires. Elle génère des revenus à partir de sources multiples, notamment le parrainage, le merchandising, les licences de produits, la diffusion et les initiatives le jour du match. Les magasins de la société comprennent des kits, des t-shirts, des articles d'entraînement, des sweatshirts et des sweats à capuche, des accessoires, ainsi que des articles pour la maison et le bureau. Ses t-shirts incluent le T-Shirt Nom & Numéro Amplifié adidas Cristiano Ronaldo Navy Manchester United pour homme, le T-Shirt noir à trois bandes adidas Manchester United pour homme, et le T-Shirt Lockup adidas Navy Manchester United pour homme. Ses accessoires comprennent des lunettes de soleil Maui Jim Gold Manchester United Fair Winds pour hommes, une épinglette à collectionner Manchester United Crest, des lunettes de soleil Maui Jim Manchester United Starfish pour femmes et un portefeuille à trois volets Manchester United Fade. Elle fournit le Toddler adidas Red Manchester United 2021/22 Home Replica Kit et le Infant adidas Red Manchester United 2021/22 Home Replica Kit pour les enfants.

Secteur Loisirs et détente