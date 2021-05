Des fans de Manchester United prêts à racheter les parts des Glazer

Dans une lettre ouverte adressée au coprésident du club, Joel Glazer, MUST lui demande de "mettre en place un plan d'actionnariat accessible à tous et comportant des actions avec les mêmes droits de vote que celles détenues par la famille Glazer". Ainsi, "si l'appétit est au rendez-vous chez les fans, vous devrez les accueillir et ne pas vous opposer à ce que l'actionnariat de la famille Glazer soit réduit à une minorité ou même racheté complètement."

United a été racheté par Malcolm Glazer en 2005 et a fait face à l'opposition des fans dès le début de l'aventure. Après le décès du patriarche en 2014, le coprésident Joel a pris la tête du club et a joué un rôle important dans la récente controverse sur la Super League - puisqu'il était vice-président fondateur de l'éphémère tentative de sécession.

Cette affaire a rallumé le mouvement de protestation qui couve toujours parmi les fans de United. Ils ont depuis envahi le terrain d'entraînement du club et provoqué dimanche des échauffourées avec la police.

Glazer a présenté ses excuses pour l'implication du club dans le projet de Super League, qui aurait vu 12 des meilleurs clubs d'Europe se détacher des structures établies pour créer un championnat privé.

Parcours du titre MU depuis 2012 vs S&P500

Mais MUST a déclaré qu'il n'acceptait pas ces excuses.

Le plan en quatre points appelle également le club à s'engager dans la révision de la gouvernance du sport par le gouvernement britannique et à "profiter de l'occasion pour rééquilibrer la structure de propriété actuelle en faveur des supporters".

MUST demande également que des administrateurs indépendants soient immédiatement nommés au conseil d'administration du club afin de "protéger les intérêts du club en tant que club de football, et non ceux de ses actionnaires" et appelle à une consultation des détenteurs d'abonnements sur tout changement futur "y compris les compétitions auxquelles nous participons".

La lettre conclut : "Nous demandons une réponse à ce plan en 4 points, en public et par écrit, d'ici vendredi. C'est le seul moyen de faire avancer ce dossier. Nous vous suggérons fortement de saisir cette occasion".

Manchester United est coté à la bourse de New York, contrairement à la majorité des autres clubs cotés, qui le sont en Europe.