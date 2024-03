Manchester United plc et ses filiales sont un club de football professionnel masculin et féminin, ainsi que des activités connexes et auxiliaires. Le club génère des revenus à partir de sources multiples, notamment les revenus commerciaux, les revenus de diffusion et les revenus des matchs. Dans le secteur des revenus commerciaux, elle monétise sa marque mondiale par le biais de deux flux de revenus : le parrainage et la vente au détail, le merchandising, l'habillement et les licences de produits. La société bénéficie de la distribution de contenu footballistique en direct directement grâce aux revenus qu'elle perçoit et indirectement grâce à l'exposition mondiale accrue de ses partenaires commerciaux. Ses revenus de diffusion proviennent des droits de télévision relatifs à la Premier League, aux compétitions de clubs de l'UEFA et à d'autres compétitions. En outre, la chaîne de télévision mondiale MUTV, qu'elle détient à 100 %, diffuse les programmes de Manchester United dans des territoires du monde entier. Elle exploite Old Trafford, un stade de football de 74 240 places, y compris des plates-formes accessibles accueillant 556 supporters handicapés.

Secteur Loisirs et détente