Manchester United sélectionne Tezos comme partenaire blockchain officiel et sponsor de ses tenues d'entraînement

Manchester United (NYSE : MANU ; la “Société”, le “Club” et le “Groupe”) annonce aujourd'hui un partenariat pluriannuel historique qui permettra à Tezos, l'une des blockchains les plus avancées et les plus durables au monde, de s’afficher sur les tenues d'entraînement pour hommes et femmes du Club.

Les tenues d'entraînement sponsorisées par Tezos seront portées pour la première fois par l’équipe de première division avant le match de ce week-end contre Southampton. Cela présentera aux fans de Manchester United le partenariat et la technologie Web3 via la blockchain Tezos.

Tezos est au cœur de la révolution mondiale de la blockchain qui permet des interactions numériques rapides, sécurisées et efficaces sans avoir besoin d'intermédiaires.

Tezos est une blockchain Proof of Stake inédite qui adopte une conception économe en énergie lui permettant de fonctionner de manière plus propre tout en étant plus respectueuse de l'environnement.

Tezos est également différente des autres blockchains, car elle peut évoluer de manière transparente grâce à des mises à jour régulières conçues et approuvées par sa communauté mondiale d'utilisateurs et de développeurs.

Victoria Timpson, directrice des alliances et des partenariats de Manchester United, déclare : « Ce partenariat est extrêmement prometteur pour Manchester United, car il l'aligne sur l'une des blockchains les plus avancées, les plus fiables et les plus durables dans un domaine technologique qui promet de réellement révolutionner la façon dont tout le monde, y compris le Club et nos fans interagissent. »

« Nous sommes très heureux de nous associer à l'une des blockchains les plus respectueuses de l'environnement, qui utilise une technologie écoénergétique limitant les émissions de carbone et réduisant les coûts, conformément aux efforts plus vastes déployés par le Club pour promouvoir la durabilité environnementale. »

« Les partenariats sont au cœur de notre activité en tant que club et soutiennent notre volonté de réussir sur le terrain. Nous sommes ravis de faire équipe avec Tezos, le tout dernier leader de l'industrie à rejoindre notre famille de partenaires. »

Edward Adlard, responsable de l'adoption et du développement commercial chez Tezos Ecosystem, déclare : « Tout au long de son histoire, Manchester United a sans cesse évolué grâce au soutien de sa communauté mondiale vaste et diversifiée de fans et de partenaires. Grâce à Tezos, Manchester United pourra utiliser la blockchain et le Web3 pour redéfinir l'engagement des fans, des joueurs, des équipes et des partenaires. »

« La décision du plus grand club de football du monde de sélectionner Tezos comme blockchain de choix soutient encore plus le fait qu'une conception réfléchie associée à une sécurité renforcée, des frais d'essence peu élevés et une innovation communautaire sont les facteurs essentiels à l'origine de la prochaine vague d'adoption de la nouvelle révolution numérique. »

En plus du sponsor par Tezos des tenues d'entraînement du Club, le partenariat offrent aux fans de nouvelles opportunités basées sur la blockchain Tezos ainsi qu’un engagement à soutenir la Fondation Manchester United avec des dons continus en tez, la cryptomonnaie native de la blockchain Tezos, pour former, éduquer et inspirer les jeunes au sein de la communauté locale.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le partenariat ainsi que sur les blockchains, veuillez cliquer ici www.manutd.com/en/Partners/Global/Tezos ou ici www.tezos.com/manutd

À propos de Manchester United

Manchester United est une des équipes sportives les plus populaires et performantes au niveau mondial, évoluant dans l'un des sports les plus suivis de la planète. Au cours de nos 144 années d'histoire, nous avons remporté 66 trophées, ce qui nous a permis de développer une des principales enseignes sportives dans le monde, ainsi qu'une communauté internationale de 1,1 milliard de fans et de followers. Passionnée, notre vaste communauté fournit à Manchester United une plateforme mondiale pour générer un important chiffre d'affaires provenant de sources multiples, notamment du sponsoring, du merchandising, des licences de produits, des nouveaux médias et solutions mobiles, des diffusions et des matchs.

À propos de TEZOS

Tezos est une monnaie intelligente, qui redéfinit ce que signifie détenir et échanger de la valeur dans un écosystème numériquement connecté. En tant que blockchain Proof of Stake auto-évolutive et économe en énergie ayant fait ses preuves, Tezos adopte de manière transparente les innovations de demain sans perturber le réseau d’aujourd’hui. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur le site www.tezos.com.

À propos de la FONDATION TEZOS

La Fondation Tezos est une fondation suisse à but non lucratif qui soutient le développement et le succès à long terme du protocole Tezos, une blockchain économe en énergie et auto-évolutive. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur le site www.tezos.foundation.

À propos de la Manchester United Foundation

La Manchester United Foundation utilise le football pour engager et inspirer les jeunes à construire une vie meilleure pour eux-mêmes et unir les communautés dans lesquelles ils vivent. Un personnel dévoué propose des entraînements de football, des programmes éducatifs et de développement personnel à des jeunes afin qu’ils puissent changer leur vie de façon positive. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur le site www.mufoundation.org

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

