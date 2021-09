Manchester United subit une perte plus importante en raison de l'impact de la pandémie.

Manchester United Plc a annoncé une perte plus importante pour l'ensemble de l'année, après une saison marquée par des fermetures dues à une pandémie et des stades vides qui ont affecté les ventes de matches et les recettes commerciales.

Le club de football anglais a déclaré que sa perte nette pour l'exercice clos le 30 juin s'élevait à 92,2 millions de livres (127,2 millions de dollars), contre une perte de 23,2 millions de livres pour l'exercice précédent, l'apparition de COVID-19 en 2020 ayant perturbé tous les aspects de la vie dans le monde. (1 $ = 0,7250 livre) (Reportage de Chris Peters et Aby Jose Koilparambil à Bengaluru ; Montage de Keith Weir)