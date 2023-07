Mandalay Resources Corporation est une société canadienne de ressources naturelles qui possède des actifs productifs en Australie (mine d'or-antimoine de Costerfield) et en Suède (mine d'or de Bjorkdal). Les activités de la société comprennent la mine de Costerfield, la mine de Bjorkdal et des activités non essentielles. L'exploitation de la mine Costerfield est située à Victoria, en Australie, dans le district minier de Costerfield, à environ 10 kilomètres (km) au nord-est de la ville de Heathcote, dans le Victoria. L'exploitation de Bjorkdal est située dans le district minier de Boliden, à environ 28 km au nord-ouest de la municipalité de Skelleftea et à environ 750 km au nord de Stockholm. Les propriétés non essentielles de la société comprennent Challacollo, Lupin et La Quebrada. La Quebrada de la société est une propriété de développement de cuivre-argent située dans la région de Coquimbo au Chili, voisine de la mine à ciel ouvert Tugal appartenant à Minera San Geronimo.

Secteur Sociétés minières intégrées