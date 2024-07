Mandeville Ventures Inc. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et les six mois terminés le 31 mai 2024

Mandeville Ventures Inc. a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 mai 2024. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré une perte nette de 0,004719 million CAD, contre 0,010156 million CAD il y a un an.

Pour le semestre, la perte nette était de 0,005688 million CAD contre 0,012458 million CAD il y a un an.