Mangalam Cement Limited a annoncé que lors de sa réunion du 30 septembre 2023, le conseil d'administration a approuvé la nomination de M. Pawan Kumar Thakur en tant que secrétaire de la société et responsable de la conformité pour agir en tant que personnel de gestion clé de la société avec effet immédiat. Suite à cette nomination, M. Tarun Arora, qui avait été nommé Compliance Officer par le conseil d'administration le 8 août 2023, cessera d'être Compliance Officer de la société avec effet immédiat. Toutefois, M. Arora restera secrétaire adjoint de la société.

Shri Pawan Kumar Thakur, membre de l'Institute of Company Secretaries of India, diplômé en droit de l'université de Calcutta et titulaire d'une licence en commerce, a environ 21 ans d'expérience dans le domaine du secrétariat et du droit en tant que secrétaire de la société et responsable de la conformité.