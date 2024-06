Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited (MRPL) est une société basée en Inde qui se consacre au raffinage du pétrole brut. Elle opère dans le secteur des produits pétroliers. Elle propose divers produits en vente directe tels que le bitume, le diesel, le soufre, le coke de pétrole, l'ATF (thru' JV), le polypropylène, le xylol (xylènes) et d'autres. Sa raffinerie est capable de produire une gamme presque complète de produits pétroliers tels que le naphta, le gaz de pétrole liquéfié (GPL), l'essence, le diesel à grande vitesse, le kérosène, le carburant pour turbines d'aviation, le soufre, le xylène, le bitume ainsi que le coke de pétrole et le polypropylène. Elle exploite un complexe aromatique, une unité pétrochimique capable de produire 0,905 million de tonnes par an de para-xylène et 0,273 million de tonnes par an de benzène. MRPL dispose de deux jetées captives dans le New Mangalore Port Trust (NMPT), d'une installation d'amarrage à point unique, d'une installation de chargement de pétrole, d'un silo de chargement de wagons pour le coke de pétrole et de silos de chargement de camions pour le coke de pétrole. La société est une filiale de Oil and Natural Gas Corporation Limited.