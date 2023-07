Mango Excellent Media Co., Ltd. a annoncé le versement d'un dividende final en espèces de 1,30 CNY pour 10 actions sur les actions A pour l'année 2022. La date d'enregistrement est le 10 juillet 2023, la date d'expiration est le 11 juillet 2023 et la date de paiement est le 11 juillet 2023.