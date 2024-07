Manhattan Associates Inc. (NASDAQ : MANH) a annoncé aujourd’hui avoir reçu le prix 2024 Overall Innovation of the Year décerné par SupplyTech Breakthrough. C'est parmi des milliers de candidatures que Manhattan Active® Yard Management, a été reconnue comme la solution de supply chain la plus révolutionnaire de l’année, en raison de sa capacité à unifier les fonctions de distribution et de logistique.

L’année dernière, Manhattan a annoncé sa solution de Gestion de la cour de nouvelle génération afin de renforcer sa vision d’une supply chain unifiée. En repensant la Gestion de la cour et en la faisant fonctionner de manière transparente avec ses solutions de gestion d’entrepôt et de transport sur une plateforme cloud native unique, Manhattan a réussi à unifier numériquement distribution et logistique là où elles se rejoignent dans le monde physique.

Dans le cadre de sa livraison trimestrielle d’innovations incluse dans ses abonnements, Manhattan a ainsi fourni des fonctionnalités de cour unifiée immédiatement accessibles à tous les clients de Manhattan Active® Warehouse Management.

« Historiquement, la gestion de la cour était l’un des maillons les plus faibles de la supply chain de bout en bout, de nombreuses entreprises s’appuyant encore sur des solutions de faible technicité pour gérer leurs opérations. Ces inefficacités ont un impact significatif sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement », déclare Bryan Vaughn, directeur général des SupplyTech Breakthrough Awards. « La solution Manhattan Active Yard Management est parfaitement adaptée pour répondre à ces défis commerciaux et pour combler le fossé entre la distribution et la logistique. Nous sommes fiers de reconnaître cette offre innovante et à la pointe de l’industrie. »

« Nous sommes ravis que Manhattan soit lauréat dans la catégorie « Overall Innovation of the Year ». Notre Gestion de la cour fournit des informations en temps réel et des mises à jour dynamiques, permettant de créer ainsi une approche unifiée et de générer des opportunités d’optimisation, ce qui n’est pas envisageable avec les systèmes traditionnels cloisonnés.

Les distributeurs disposent désormais d’une visibilité totale sur tous les aspects de leurs opérations de triage, ce qui se traduit par une plus grande efficacité dans l’entrepôt et par des réseaux de transport plus rapides », déclare Blake Coram, director of Product Management chez Manhattan Associates. « Cette reconnaissance est une nouvelle validation de l'esprit d’innovation et de la vision de précurseur de Manhattan. »

La mission du programme annuel SupplyTech Breakthrough Awards est d’honorer l’excellence et de reconnaître la créativité et le succès des entreprises, des technologies et des produits dans le secteur des technologies de la supply chain.

SupplyTech Breakthrough fait partie de l’organisation Tech Breakthrough, une plateforme mondiale d’intelligence économique et de reconnaissance pour les entreprises des secteurs technologiques les plus compétitifs d’aujourd’hui.

À propos de Manhattan Associates

Manhattan Associates est reconnue mondialement pour la qualité et la richesse fonctionnelle de ses solutions Supply Chain & Omnicanales (WMS, TMS, OMS et POS). Elles permettent d’unifier l'information à travers toute l'entreprise, en faisant converger les ventes avec l'exécution logistique.

Ces solutions logicielles, leur socle technologique et l’expérience inégalée des équipes Manhattan contribuent à la croissance et à la rentabilité des clients de l’entreprise à travers le monde.

Les solutions de Manhattan Associates sont disponibles en mode cloud afin que, partout dans le magasin, dans votre réseau logistique ou depuis vos centres de distribution, vous soyez prêt à récolter les fruits de votre transformation omnicanale. Pour plus d’informations : www.manh.com.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240722912979/fr/