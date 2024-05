Manhattan Associates (NASDAQ : MANH) annonce aujourd’hui la sortie conjointe de Manhattan Active® Maven, nouvelle solution de service client basée sur l’intelligence artificielle générative (GenAI), et de Manhattan Assist, qui vient enrichir toutes les solutions Manhattan Active avec des fonctionnalités GenAI. Avec l’intégration de cette technologie de dernière génération, Manhattan fait entrer les interactions client et l’usage de ses solutions dans une nouvelle ère.

Manhattan Active Maven utilise la puissance de la technologie GenAI pour améliorer l’expérience client et réduire les coûts opérationnels. La solution fournit des chatbots et un ensemble de fonctionnalités alimentés par l’IA Générative permettant d’améliorer l’efficacité des responsables de la relation client et le niveau de service qu’ils délivrent. Conçue nativement dans la solution de commerce omnicanal de Manhattan, Manhattan Active Maven est le premier chatbot de service client basé sur l’IA Générative ayant directement accès aux informations clés du commerce unifié : commandes, paiements, localisations des points de vente et disponibilités des produits.

Manhattan s’est appuyé sur les dernières avancées dans le domaine des grands modèles de langage (LLM – Large Language Models) pour réinventer l’expérience chatbot dans les parcours pré et post-achat. Manhattan Active Maven produit de manière dynamique et contextualisée des réponses personnalisées, au plus proche de celles produites par l’humain. La solution se distingue également par sa facilité de déploiement : aucun script, règle ou intégration ne sont nécessaires. Les retailers l’ajoutent simplement à leur site web et elle se lance automatiquement.

« L’IA Générative est l’une des technologies les plus enthousiasmantes de ces dernières années, tant elle promet de redéfinir l’expérience du service client », commente Ellie Crawford, directeur du Product Management chez Manhattan. « Manhattan Active Maven et Manhattan Assist appliquent de manière spectaculaire cette technologie à la supply chain et au commerce omnicanal, en permettant d’atteindre des niveaux inédits de personnalisation, de productivité et de réduction de coûts. »

Manhattan Assist est une solution innovante d’assistant basée sur la GenAI. Elle produit des réponses contextuelles à toutes les questions relatives aux fonctionnalités produit, aux structures d’API et bien plus. Elle fournit également une synthèse en langage naturel de la manière dont sont configurées les applications Manhattan Active. Incluse dans tous les abonnements Manhattan Active Solutions, Manhattan Assist offre une assistance adaptée à tous les types d’utilisateurs, rôles et fonctions au sein de l’entreprise.

