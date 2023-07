Manhattan Associates, Inc. est un développeur et fournisseur de solutions commerciales pour la chaîne d'approvisionnement. La société opère à travers trois segments géographiques : Amérique du Nord et Amérique latine ; Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) ; et Asie-Pacifique (APAC). Elle est engagée dans le développement, la vente, le déploiement, le service et la maintenance de solutions logicielles conçues pour gérer les chaînes d'approvisionnement, les stocks et les opérations omnicanales pour les détaillants, les grossistes, les fabricants, les fournisseurs de logistique et d'autres organisations. Ses solutions consistent en des logiciels, des services et du matériel, qui coordonnent les personnes, les flux de travail, les actifs, les événements et les tâches à travers les fonctions liées dans une chaîne d'approvisionnement, de la planification à l'exécution. Ses solutions pour la chaîne d'approvisionnement se composent de trois éléments : Gestion de la distribution, Gestion du transport, et Visibilité. Ses solutions omni-canal comprennent des solutions omni-canal d'entreprise et des solutions omni-canal pour le magasin. Ses solutions pour les stocks comprennent l'optimisation et la planification des stocks.

Secteur Services et conseils en informatique