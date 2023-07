Manhattan Bridge Capital, Inc. est une société de financement immobilier. Elle propose des prêts à court terme, garantis et non bancaires à échéance initiale, à des investisseurs immobiliers pour financer leur acquisition, rénovation, réhabilitation ou amélioration de propriétés situées dans la région métropolitaine de New York, y compris le New Jersey et le Connecticut, ainsi qu'en Floride. Ses activités de prêt immobilier comprennent l'émission, le financement, la gestion et le suivi de prêts à court terme, c'est-à-dire de prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, décrochés par des privilèges hypothécaires de premier rang sur des biens immobiliers situés dans la région métropolitaine de New York, y compris le New Jersey et le Connecticut, et en Floride, détenus à des fins d'investissement ou de revente. Les emprunteurs utilisent le produit de leurs prêts à trois fins : pour acquérir et rénover des biens immobiliers résidentiels existants, y compris des maisons unifamiliales, bifamiliales ou trifamiliales ; pour acquérir des terrains vacants et construire des biens immobiliers résidentiels ; et pour acheter et détenir des biens immobiliers productifs de revenus.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé