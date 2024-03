Manila Electric Co. est une entreprise de distribution d'électricité aux Philippines qui couvre 39 villes et 72 municipalités. La société opère à travers deux segments : L'électricité et les autres services. Le secteur de l'électricité comprend la distribution d'électricité, la production d'électricité et les services de location d'électricité (RES). La distribution d'électricité comprend la distribution et la fourniture d'électricité sur une base pass-through couvrant tous les clients captifs dans les zones de franchise de MERALCO et de Clark Electric à Luzon. Le segment des autres services concerne principalement les services liés à l'électricité, tels que l'ingénierie électromécanique, la construction, le conseil et les services de main-d'œuvre connexes, les transactions électroniques et le recouvrement des factures, les services de télécommunications, les services d'exploitation et de maintenance liés aux chemins de fer, l'assurance et la réassurance, le développement du commerce électronique, la gestion de la distribution d'électricité, la gestion des systèmes énergétiques et l'exploitation des énergies renouvelables, la construction et la location de tours de communication.