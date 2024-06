4e édition de l'émission

« On the way up »

Nantes, le 26 juin 2024 - Manitou Group, référence mondiale de la manutention, de l'élévation

de personnes et du terrassement, présente la 4e édition de son rendez-vous annuel « On the way up » dédiée aux enjeux de durabilité.

Avec une diffusion suivie dans plus de 40 pays, cette quatrième édition d'On the way upcontinue de fédérer et d'inspirer autour du sujet crucial de la durabilité. Afin de sensibiliser et faire savoir en toute humilité auprès du grand public les enjeux qu'il partage avec ses parties prenantes, le groupe a fait le choix d'axer sa quatrième édition sur l'urgence du temps long en abordant les thèmes cruciaux de l'adaptation, de l'innovation et de la transformation.

En s'entourant de fournisseurs, clients, étudiants, et de la Présidente du GIEC pour la région Pays de la Loire, le groupe souhaite montrer la complexité de la société dans laquelle il évolue et les différents leviers environnementaux à utiliser pour accélérer sa transition vers un modèle toujours plus durable. Parmi les moments forts de l'émission, les témoignages liés à l'économie circulaire et aux solutions de décarbonation ont révélé la nécessité de travailler avec l'ensemble de la chaîne de valeur pour avancer plus vite collectivement.

Michel Denis, Directeur général de Manitou Group, précise : « Cette 4ème édition d'On the way up nous permet de mettre en avant des bonnes pratiques, initiatives ou partenariats qui nous font aller plus vite ensemble avec nos parties prenantes. L'urgence du temps long est un sujet quotidien chez Manitou Group avec des décisions qui peuvent avoir un impact sur les 10 à 20 prochaines années. Il est capital de faire les bons choix dès aujourd'hui et continuer à contribuer à mettre le monde en mouvement. »

Le replay de l'émission est désormais accessible sur la chaîne YouTube du groupe en cliquant ici.