Manitou : BF, plus forte hausse du marché SRD à la mi-séance du vendredi 28 octobre 2022

Manitou BF



(+6,17% à 21,15 euros)





Entreprise spécialisée de la manutention, de l'élévation de personnes et du terrassement, Manitou BF occupe la première place du SRD après l'annonce hier d'un chiffre d'affaires de 575 millions d'euros en progression de 33% au troisième trimestre. Michel Denis, son directeur général a d'ailleurs déclaré “La progression de 33% du chiffre d'affaires est le résultat de notre capacité à accélérer nos livraisons dans un contexte de supply chain toujours aussi tendu et incertain. L'accroissement de notre carnet de commandes et l'inflation poussent les clients à anticiper leurs commandes afin de sécuriser leurs approvisionnements futurs. Compte tenu de la profondeur de notre carnet de commandes, les augmentations de prix de ventes mises en œuvre n'auront plein effet qu'après 2022".