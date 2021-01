Manitou : Bilan au 31.12.2020 du contrat de liquidité

Bilan semestriel du contrat de liquidité

Half-year report on MANITOU BF's liquidity contract

MANITOU BF

Ancenis, 6 janvier 2021

January 6, 2021

Au tre du contrat de liquidité confié par la société MANITOU à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Under the liquidity contract granted by MANITOU BF to brokerage firm PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, the following assets appeared on the liquidity account on december 31, 2020 :

15 563 tres MANITOU BF

15 563 MANITOU BF shares

Espèces : 456.854,42 euros

Cash : €456.854,42

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 - posion au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

For the record, at the me of the implementaon (effecve date of the contract in accordance with AMF decision n°2018-01 of 2 July 2018 - report dated 31 December 2018) the following assets appeared on the liquidity account:

25 463 tres MANITOU BF

25,463 MANITOU BF shares

Espèces 290.766,31 euros Cash : 290,766.31 euros

Au cours du 2nd semestre 2020, il a été négocié un total de :

During the second half of 2020, it was negoated :