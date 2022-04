Manitou : Chiffre d'affaires T1 2022

Manitou Group : CA T1 2022

● CA T1 22 : 450 M€, -4 % vs. T1 21, -6 % en comparable*

● Prises de commandes machines T1 22 de 637 M€ vs. 815 M€ en T1 21

● Carnet de commandes record fin T1 22 de 3 274 M€ vs. 1 344 M€ en T1 21

● Confirmation d'une anticipation d'un chiffre d'affaires 2022 en progression de plus de 20 % par rapport à 2021

● Suspension de la guidance de marge opérationnelle en l'absence de visibilité sur les conséquences du conflit ukrainien

/Ancenis le 26 avril 2022 - Michel Denis, Directeur général a déclaré : "Sur le premier trimestre, le groupe réalise un chiffre d'affaires de 450 M€, en retrait de 4 % par rapport au T1 2021. Ce retrait est la conséquence directe de la vague de la crise sanitaire du début d'année et des difficultés d'approvisionnement en composants qui ont ralenti les livraisons de produits finis. Moins pénalisée par ces tensions, la division Services et Solutions enregistre une croissance de son chiffre d'affaires record de 15 % par rapport à la même période de 2021. D'un point de vue commercial, les prises de commandes du trimestre restent dynamiques sur la quasi-totalité des géographies et des secteurs d'activité.

À ce jour, la profondeur de notre carnet de commandes et notre performance opérationnelle nous permettent de confirmer notre anticipation de croissance du chiffre d'affaires pour l'année 2022 de plus de 20 % par rapport à 2021. Par ailleurs, les impacts du conflit en Ukraine sur les prix des composants, de l'acier et de l'énergie sont trop volatils pour que le groupe soit en mesure de confirmer son anticipation de marge opérationnelle courante pour l'exercice. "

Chiffre d'affaires par division en millions d'euros 3 mois à fin mar 2021 2022 Var % Division Produits 388 355 -9 % Division S&S 83 95 +15 % Total 471 450 -4 %

Chiffre d'affaires par zone géographique en millions d'euros 3 mois à fin ma 2021 2022 Var % Europe du Sud 149 147 -1 % Europe du Nord 193 163 -15 % Amériques 87 89 +3 % APAM 42 50 +20 % Total 471 450 -4 %

* Données en comparable, soit à périmètre et taux de change constants :

- périmètre : il n'y a pas de société acquise ni de société sortante en 2021 et 2022

- application du taux de change de l'exercice précédent sur les agrégats de l'exercice en cours

/ Revue par division

Avec un chiffre d'affaires trimestriel de 355 M€, la Division Produits enregistre une baisse de 9 % (-10 % à taux de

change et périmètre constants) par rapport au T1 2021. Les tensions de supply chain et la crise sanitaire ont impacté la division sur le début de l'exercice. La division a mis en place les moyens de production nécessaires pour réaliser

les volumes de production attendus.

La Division Services et Solutions (S&S) affiche une progression de 15 % de son chiffre d'affaires (+13 % à taux de change et périmètre constants) par rapport au T1 2021 à 95 M€. La division bénéficie d'une demande très soutenue de ses marchés, ceci lui permettant d'atteindre un niveau historique d'activité.

