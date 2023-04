Manitou : DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2022

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

VISION ET PRIORITÉS STRATÉGIQUES

Une production à un niveau record

L'année 2022 s'inscrit dans la lignée de 2021 avec une croissance continue sur l'ensemble de nos zones géographiques. Nos prises de commandes reflètent cette situation avec un carnet de commandes de plus de 3,5 milliards d'euros à fin 2022, soit un nouveau record pour notre groupe, après celui de 2021. Cette très forte dynamique est le résultat des efforts de l'ensemble des équipes de Manitou Group et des succès commerciaux de l'ensemble du réseau de concessionnaires du groupe, présents dans plus de 130 pays. Cependant cette croissance est toujours perturbée par des matières premières à des prix toujours supérieurs à leur niveau d'avant-Covid, et ce, dans un contexte inflationniste mondial et une supply chain mise à l'épreuve dans l'ensemble des industries. Compte tenu de ces éléments, nous avons parfois été contraints de décaler nos augmentations de cadence. Néanmoins, nous terminons l'année sur une production record pour le groupe, sur l'ensemble des sites, preuve d'une demande toujours aussi forte.

Une vision à long terme

Pour continuer à transformer notre groupe, et en lien avec notre feuille de route New Horizons 2025, nous avons continué d'investir sur nos sites de production. Notre usine d'Ancenis a vu ses capacités de stockage augmenter, et un nouveau quai d'expédition a été construit pour faciliter la gestion des flux de nos transporteurs. Des aménagements ont également eu lieu sur nos autres sites français. Nous avons annoncé en 2022 un plan d'investissements conséquent de 70 millions d'euros à destination de nos sites de production situés aux États-Unis afin de moderniser nos outils industriels et d'accompagner l'augmentation de nos capacités de production, sur un marché à fort potentiel pour le groupe.

Ces investissements à long terme se traduisent également par plusieurs acquisitions réalisées en Finlande et en Italie afin de renforcer la proximité et le service auprès de nos clients dans ces régions. Plus récemment, c'est en France que nous avons procédé à une prise de participation majoritaire d'une société spécialisée dans l'assemblage de batteries, afin de nous enrichir de compétences clés pour accélérer notre transition énergétique.

Une diversification de nos gammes

Notre développement produits a été particulièrement conséquent en

2022 avec des lancements sur l'ensemble de nos gammes :