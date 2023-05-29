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    MTU   FR0000038606

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Manitou : Document AMF CP. 2023DD912174

29/05/2023 | 18:11
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2023DD912174

26 mai 2023

FR0000038606 - DD166851

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Jacqueline HIMSWORTH, Présidente du Conseil d'Administration

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : MANITOU BF

LEI : 9695008SHP3XTT9QCM25

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 23 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : ANCENIS

NATURE DE LA TRANSACTION : DONATION PARTAGE

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000038606

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.0000 Euro

VOLUME : 0.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.0000 Euro

VOLUME : 0.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 26 mai 2023

COMMENTAIRES :

La transaction pour laquelle nous déposons cette information concerne la société civile ANCEMAT qui détient 6,5% de la société Manitou bf.

La déclarante est gérante de la société ANCEMAT et Présidente du Conseil d'Administration de Manitou bf.

A ce titre et conformément à l'article 19.1 du règlement 591-214 dit "MAR", elle procède à la déclaration suivante :

la déclarante fait donation, entre vifs à titre de partage anticipé conformément à l'article 1075 et suivants du code civil, à ses descendants de degrés différents, la nue-propriété de 48 347 656 parts sociales de la société ANCEMAT sur un nombre total de 48 347 660 parts.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Manitou BF SA published this content on 29 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 May 2023 16:10:09 UTC.


© Publicnow 2023
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Rendement 2022 2,81%
Capitalisation 859 M 919 M -
VE / CA 2022 0,52x
VE / CA 2023 0,41x
Nbr Employés 5 000
Flottant 25,3%
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