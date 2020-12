Manitou : La sécurité, c'est l'affaire de tous !

Le saviez-vous ? 70% des accidents impliquant un engin de manutention pourraient être évités avec une formation et des mesures de sécurité adéquates. De ce fait, Manitou Group met la sécurité de ses utilisateurs au cœur de ses priorités avec deux axes clairement définis : la prévention et l'ajout personnalisé de systèmes de sécurité sur ses machines.

En 2018, une nouvelle version de la plateforme reduce-program.com, visant à améliorer la qualité de vie au travail des utilisateurs, est lancée. L'accent est alors porté sur la sensibilisation et la sécurité avec la démarche Reduce Risks. Les objectifs ? Orienter les utilisateurs dans leur choix d'équipements et les conseiller sur une utilisation sécurisée des machines au quotidien. Pour y parvenir, un important dispositif d'informations est mis à disposition, via une bibliothèque multimédia composée de près de 300 vidéos, de notices d'instruction, posters de prévention, conseils de sécurité et de maintenance.

Parallèlement, des systèmes de sécurité spécifiques sont créés pour s'adapter aux besoins et contraintes de chaque client en fonction de son environnement de travail. Chez Manitou Group, l'entité Solutions Spéciales est dédiée aux demandes particulières de l'ensemble de ces utilisateurs, tout marché et toute application confondus. Les équipes étudient, conçoivent et produisent des machines sur mesure.

L'expertise de notre service Solutions Spéciales crée une réelle valeur ajoutée dans la réalisation des projets de nos clients.

Laurent Cuvelier, Manager Solutions Spéciales

De nombreuses réalisations augmentent ainsi le niveau de sécurité sur les machines : système anti-incendie, caméra de recul permettant la détection de piétons, limiteur de vitesse, fonction anti-démarrage lorsque la ceinture de sécurité n'est pas bouclée, ou encore ceinture trois points pour limiter les risques en cas d'accidents, etc.

'L'expertise de notre service Solutions Spéciales crée une réelle valeur ajoutée dans la réalisation des projets de nos clients, explique Laurent Cuvelier, manager Solutions Spéciales. Pour certaines adaptations spécifiques, Manitou Group propose également, au sein de notre centre de formation basé à Ancenis, des formations aux techniciens de notre réseau de concessionnaires ou aux utilisateurs finaux, pour une meilleure prise en main des machines, toujours dans un souci de sécurité. L'étendue du réseau de distribution dans le monde entier, s'appuyant sur une documentation technique dédiée propre aux spécificités des équipements et répondant aux normes et obligations locales, est très importante pour l'accompagnement après-vente des utilisateurs sur le terrain. Nous attachons aussi beaucoup d'importance à la maintenance des pièces spécifiques avec un délai d'approvisionnement toujours plus réduit, afin de ne pas pénaliser l'activité de nos clients et leurs conditions de travail. La sécurité et la santé des utilisateurs est notre priorité, et surtout l'affaire de tous.'

Accéder au site reduce-group.com