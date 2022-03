Manitou : Lancement du chariot télescopique ultra-compact ULM/GCT

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Lancement du chariot télescopique ultra-compact ULM/GCT Laillé, le 8 mars 2022 ― Manitou Group, référence mondiale de la manutention, de l'élévation de personnes et du terrassement présente lors d'un événement dédié son nouveau modèle ultra-compact de chariot télescopique. Ce lancement confirme les ambitions du groupe à proposer des solutions toujours plus rentables et faciles d'utilisation pour ses utilisateurs. Un modèle unique sur le marché Pour répondre aux attentes des utilisateurs soucieux d'avoir une machine polyvalente facile à utiliser et facilement transportable entre deux chantiers ou exploitations agricoles, Manitou Group a conçu un modèle très léger avec une masse transportable inférieure à 3 tonnes, pouvant ainsi être chargé sur une remorque avec un PTAC de 3 500 kg. Ce modèle est entièrement conçu par le bureau d'études du site de Laillé (Ille-et-Vilaine), dédié à la production de chariots télescopiques "super compacts" pour le groupe. Ses dimensions sont parmi les plus compactes du marché avec seulement 1,49 m de large et une hauteur d'1,92 m. Ce modèle ultra-compact se décline en deux versions affichant respectivement 1,25

t et 1,5 t de capacité de levage pour une hauteur de levage de 4,30 m. Disponible en deux versions pour les concessionnaires Manitou : ULM 412 H et ULM 415 H pour Ultra Light Manitou, mais également chez les distributeurs Gehl avec les modèles GCT 3-14 et GCT 3-14+ pour Gehl Compact Telehandler, ce télescopique s'inscrit dans la lignée des produits conçus par le groupe, basés sur 3 critères : rentabilité, sécurité et confort. Rentabilité S'adressant à de nombreux secteurs tels que la construction, l'agriculture, l'aménagement paysagé, ce chariot télescopique ultra-compact permet de travailler efficacement grâce à sa prise en main très rapide et à son petit gabarit. Il permet également aux artisans maçons ou paysagistes de se déplacer très facilement chez leurs clients avec une simple remorque. Les temps de transport de la machine sont ainsi très réduits et la productivité des utilisateurs est par conséquent plus efficiente. Une gamme d'accessoires spécialement conçue pour ce modèle permet de multiplier le nombre d'applications pour apporter toujours plus de services à ses utilisateurs tels que des tabliers porte- fourches, pince à pot, coupe-branche, manipulateur à big bags, lame à neige. Preuve de son utilisation tout-terrain, ce chariot télescopique quatre roues motrices bénéficie d'un pont arrière oscillant, d'une large gamme de pneus ainsi que d'une garde au sol très haute de 29 cm. De nombreuses innovations permettent de réduire le coût total de possession de ce modèle. L'option Stop & Start assure une réduction du TCO de la machine de près de 10€ par heure de ralenti (réduction de la dépréciation de la machine, de la consommation de carburant et de la maintenance préventive). La capacité du réservoir hydraulique est elle aussi réduite de près de 25 % grâce à la présence d'un filtre anti-émulsion. Une compensation électronique remplace l'hydraulique, ce qui permet de supprimer le vérin de compensation, et ainsi réduire les besoins en huile hydraulique et diminuer le poids de la machine. Cette suppression permet aussi de bénéficier d'une plus petite largeur du chariot et ainsi faciliter sa circulation dans des espaces exigus, notamment pour entrer dans des bâtiments agricoles, charger des balles de paille, ou manœuvrer sur des chantiers de rénovation lors d'opérations de manutention de palettes de parpaings ou de briques. La maintenance est également optimisée avec un accès facilité aux composants principaux du moteur grâce à une grande ouverture du compartiment moteur. Une trappe à l'avant de ce dernier permet d'enlever la paille ou la poussière près des radiateurs, et les accès aux réservoirs de carburant et d'huile hydraulique sont facilités car positionnés à hauteur d'homme. Les versions Gehl et Manitou sont bien

sûr connectées en standard, et l'utilisateur peut tout à fait gérer sa maintenance via son smartphone grâce aux applications MyManitou et MyGehl. Manitou Group développe depuis plusieurs années son offre de services associés, et en fait une véritable priorité. La gamme proposée est particulièrement large, permettant à chaque client de se concentrer sereinement sur son activité, notamment avec de nombreuses extensions de garanties allant jusqu'à 6 ans, soit environ 6 000 h. Des solutions de financement ou encore des contrats de maintenance sont également proposés pour faciliter et accompagner au mieux chaque client en fonction de ses besoins. Pour éviter les temps d'immobilisation, le groupe maintient un stock de pièces de rechanges livrables sous 24h à 72h dans le monde entier. Un réseau de 1 050 concessionnaires présents dans 140 pays est disponible pour accompagner au quotidien chaque utilisateur. Confort et sécurité Le nouveau chariot télescopique ULM/GCT a été conçu pour rendre les opérations de manutention toujours plus agréables et sécurisées. L'accès en cabine se fait facilement sans marche supplémentaire. Une fois installé, l'utilisateur bénéficie d'une visibilité dégagée à 360° pour un travail en toute sécurité. Camille Rouvrais, chef produit précise : "Nous avons travaillé avec notre bureau d'étude à la recherche d'une solution innovante pour apporter toujours plus de sécurité et de confort. Nous avons ainsi remplacé la grille de toit par une vitre en polycarbonate transparente et résistante aux chocs, répondant parfaitement aux exigences de la norme FOPS". Les évolutions concernant la visibilité concernent également la vue latérale de l'opérateur. Cette dernière est en effet très dégagée en raison du positionnement de flexibles hydrauliques à l'intérieur de la flèche et d'un capot moteur avec une position basse sur la droite de l'opérateur. L'utilisateur peut aussi compter sur une assistance à la conduite avec un écran placé sur tableau de bord lui indiquant toutes les informations nécessaires à la conduite sous forme de pop-ups. Le joystick est positionné en standard sur un accoudoir flottant pour plus de souplesse d'utilisation, et deux bouches d'aération sont positionnées au niveau du pare-brise pour un désembuage optimal. Pour prolonger le confort de la conduite, le groupe a également mis en place un frein de parc automatique et propose trois modes de direction : 2 roues directrices pour rouler à grande vitesse ; 4 roues directrices pour manœuvrer dans les espaces exigus ; et un mode crabe pour manœuvrer latéralement.

Caractéristiques techniques L'ULM/GCT se distingue à la fois par sa petite hauteur, mais dispose paradoxalement d'une très grande garde au sol de 29 cm, lui permettant d'évoluer sur des terrains difficiles sans le moindre problème. Équipé d'un moteur de 35 ch, le chariot ultra-compact proposé par le groupe a un débit hydraulique maximal de 48 l/min. Le chariot est équipé d'un distributeur "flow sharing" permettant de combiner en même temps plusieurs mouvements hydrauliques. Avec une masse transportable évoluant entre 2 550 kg et 2 900 kg en fonction de la configuration, l'ULM/GCT est transportable sur remorque. Les premières livraisons auront lieu à partir du 3e trimestre 2022 en Europe, Amérique du Nord et en Australie. Une offre spécifique sera faite par le groupe pour les 180 premières machines produites avec l'option Stop & Start, le siège en tissu pneumatique, une garantie de 4 ans et un accessoire fourni en plus du tablier à fourches. Cette offre sera effective jusqu'au 31 mai 2022. Un projet réalisé avec le support de la région Manitou Group a bénéficié pour ce projet du soutien de la Région Bretagne et en particulier des fonds européens de développement régional (FEDER), pour l'aider à investir dans la recherche, le développement technologique et l'innovation, via l'appel à projets "innovation pour l'industrie du futur" à destination des PME et ETI bretonnes. Laurence Fortin, Vice-Présidente aux territoires, à l'économie et à l'habitat du Conseil régional de Bretagne, ajoute : "Nous avons à cœur de soutenir notre industrie et lui permettre d'innover, au service de nos territoires et de l'emploi. A ce titre, le projet de développement d'un nouveau véhicule sur le site de Laillé a été retenu à l'appel à projets régional, lancé à l'été 2020 pour accompagner la dynamique de la relance, de relocalisation industrielle et de résilience de l'économie bretonne. Ce site de Manitou Group est une excellente illustration du savoir-faire industriel régional, innovant et audacieux".