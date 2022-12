Manitou : Présentation de la stratégie hydrogène

Devant de nombreux journalistes et élus, Manitou Group a présenté ses nouvelles installations pour mener à bien son plan de développement sur l'hydrogène. En équipant son centre d'essais d'une station à hydrogène vert, le groupe se dote de moyens adaptés au test de son tout nouveau prototype de chariot télescopique. La première étape de ce plan consiste à garantir l'autonomie et la fiabilité de son utilisation dans des conditions réelles, tout en testant la durabilité de ses composants. Pour ce premier prototype, le groupe s'est appuyé sur un modèle existant de sa gamme de machines dédiées à la construction, capable

Avec un objectif fixé à 34 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre par heure d'utilisation de ses machines en 2030, Manitou Group s'est fixé un cap ambitieux à franchir, conformément aux engagements de sa trajectoire bas-carbone communiquée en janvier 2022 et validée par le SBTi en juillet dernier. Après avoir récemment électrifié ses gammes de nacelles tout-terrain et de chariots télescopiques, le groupe s'oriente également vers l'hydrogène pour offrir d'autres alternatives à moyen terme à ses utilisateurs. Manitou Group souhaite faire cohabiter gammes électrique et hydrogène en fonction des applications de chaque utilisateur, avec un objectif de 43 % de produits basse émission commercialisés en 2030.

Ancenis, le 06 décembre 2022 ‒ Manitou Group, référence mondiale de la manutention, de l'élévation de personnes et du terrassement présente sa feuille de route de recherche et développement de machines fonctionnant à hydrogène. L'opportunité de présenter le premier prototype innovant de chariot télescopique fonctionnant avec de l'hydrogène vert.

de lever des charges jusqu'à 14 m. Cette machine sera testée et mise à disposition fin 2023 sur des chantiers afin de bénéficier de retours précieux des utilisateurs pour perfectionner ce prototype. Deux types de technologie hydrogène sont actuellement évaluées par le marché, à savoir le moteur à combustion et la pile à combustible. Le premier prototype réalisé par le groupe est construit sur une base de pile à combustible, mais le groupe choisira les solutions hydrogène les plus appropriées aux besoins de ses clients. Michel Denis, Directeur général du groupe explique la démarche : "Nous étudions toutes les technologies relatives à l'hydrogène en misant avant tout sur le besoin des utilisateurs. Ce prototype n'est qu'une première étape. Un second prototype de chariot télescopique rotatif sera développé dans les mois à venir. L'hydrogène vert a de nombreux arguments avec une production réalisable à partir d'énergie éolienne sans la moindre émission de gaz à effet de serre. Cela s'inscrit totalement dans notre trajectoire bas- carbone".

Avec ce premier prototype, le groupe met en avant sa capacité d'innovation pour mesurer l'autonomie de cette nouvelle énergie tout en offrant à ses clients la solution hydrogène la mieux adaptée à leurs besoins, sans le moindre compromis sur la performance. Près de 50 ingénieurs et techniciens sont ainsi dédiés à cette démarche initiée dès 2021. Pour arriver à une solution innovante totalement industrialisable, le groupe souhaite pouvoir s'appuyer sur le soutien des pouvoirs publics afin de développer un écosystème tout juste naissant. Julien Waechter, VP R&D Manitou Group explique : "La filière de l'hydrogène vert va se structurer progressivement avec de l'entrée sur ce marché de nombreux acteurs. Tous les dispositifs d'aide proposés par les différents gouvernements favoriseront la transition vers l'hydrogène, et accélèreront le développement du réseau de distribution et, in fine, la diminution du coût d'usage de nos machines utilisant cette énergie".

Avec ces nouvelles installations, Manitou Group espère offrir de nouvelles perspectives innovantes à ses clients, avec une mise sur le marché d'un chariot télescopique 100% hydrogène à horizon 2026.

L'innovation comme ADN

Avec plus de 350 ingénieurs dans ses effectifs, Manitou Group innove constamment en proposant à ses utilisateurs des solutions à forte valeur ajoutée. Pour y parvenir, le groupe investit chaque année près de 60 M€ dans l'ensemble de ses 10 centres R&D répartis dans le monde. La modernisation de ses unités de production est également essentielle pour assurer cette capacité d'innovation. Preuve en est avec le récent plan d'investissements de 150 M€ annoncé pour les sites de production présents aux Etats-Unis et en France. La dernière usine de nacelles élévatrices de personnes inaugurée en 2022 illustre bien cette volonté. Qu'il s'agisse du choix des composants, du confort de l'utilisateur ou de l'accessoire équipant la machine, l'innovation est ainsi omniprésente. Robot autonome pour la préparation de commandes, nacelles électriques tout-terrain, chariots télescopiques 100 % électriques sont autant d'exemples d'innovation concrète. Pour accompagner cette évolution, le groupe inclut dès la conception des critères RSE engageants pour développer des machines toujours plus durables et responsables.

Référence mondiale de la manutention, de l'élévation de personnes et du terrassement, Manitou Group a pour mission d'améliorer les conditions de travail, de sécurité et la performance partout dans le monde, tout en préservant l'Homme et son environnement. Au travers de ses marques emblématiques - Manitou et Gehl - le groupe conçoit, produit, distribue des matériels et des services à destination de la construction, de l'agriculture et des industries. En plaçant l'innovation au cœur de son développement, Manitou Group cherche constamment à apporter de la valeur auprès de l'ensemble de ses parties prenantes. Grâce à l'expertise de son réseau de 1 050 concessionnaires, le groupe est chaque jour, plus proche de ses clients. Fidèle à ses racines, avec un siège social situé en France, Manitou Group enregistre un chiffre d'affaires de 1,9 milliard d'euros en 2021 et réunit 4 500 talents à travers le monde avec la passion pour moteur commun.