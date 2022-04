Manitou : Prise de participation majoritaire dans la société finlandaise MN-Lifttek Oy

COMMUNIQUE DE PRESSE

Prise de participation majoritaire dans la société finlandaise MN-Lifttek Oy

Ancenis, le 27 avril 2022 - Le groupe Manitou, référence mondiale de la manutention tout terrain, de l'élévation de personnes et du terrassement, annonce une prise de participation majoritaire de son distributeur finlandais Lifttek, basé près de Helsinki.

Fondé en 1995, Lifttek distribue du matériel et assure le service pour les marchés de la construction et de l'agriculture sur le territoire finlandais, grâce à trois sites situés dans les villes de Vantaa (région d'Helsinki) et Tampere. La collaboration entre Manitou Group et Lifttek a démarré dès 2003, avant que la société finlandaise ne devienne son concessionnaire officiel en 2012. Afin de maintenir une continuité, les trois actionnaires actuels gardent une participation minoritaire de la société tout en conservant l'ensemble des équipes managériales et opérationnelles. Tous les produits et services proposés par Lifttek continueront d'être commercialisés.

Mika Närhi, Directeur général de Lifttek, déclare : "Nous sommes fiers de rejoindre Manitou Group. Cette opération vient renforcer les synergies avec notre principal fournisseur en leur apportant l'expertise et de l'engagement de nos équipes et en nous appuyant sur leur solidité et leur stabilité.

Cette opportunité va nous permettre de poursuivre notre croissance et de continuer à développer notre niveau de service."

Michel Denis, Directeur général du groupe Manitou, précise : "Nous accueillons avec beaucoup d'enthousiasme la société Lifttek et l'ensemble de leurs équipes au sein de la grande famille Manitou Group. Lifttek dispose d'une expertise, d'un savoir-faire historique et d'une grande connaissance de son marché, en particulier dans les services. Cette prise de participation majoritaire est une stratégie long terme qui renforce notre ancrage dans la région et nous rapproche de nos clients."

A propos de Lifttek

Liftek est une société spécialisée dans l'importation, la vente et le service après-vente de matériel de levage, représentant les marques leaders dans son domaine. Ses clients sont principalement des sociétés de location de machines, des entreprises de construction et des entrepreneurs agricoles. Lifttek est aujourd'hui un concessionnaire important et reconnu spécialisé dans la distribution de machines et pièces, distributeur multi-marques fortement axé sur les produits du groupe Manitou. Avec un chiffre d'affaires de 7,5 M€ en 2021, la société compte 30 personnes. Elle offre une variété de produits de haute qualité et de services à valeur ajoutée à ses clients.

