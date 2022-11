Manitou : acquisition de GI.ERRE en Italie

Manitou Group a annoncé vendredi soir l'acquisition de GI.ERRE, société basée à Castelfranco en Italie, et spécialisée dans les activités de service pour les produits Manitou, permettant au Français de renforce la qualité de service à ses clients dans cette région.



GI.ERRE gère de nombreuses activités liées au service telles que l'entretien et la maintenance des machines, la location, ainsi que la finalisation de certains modèles sur mesure. Il a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 3,6 millions d'euros avec 14 salariés.



La société couvre l'Emilie-Romagne où Manitou est déjà bien implanté avec un site de production dédié aux gammes de chariots télescopiques rotatifs et à fort tonnage, à la conception d'accessoires, ainsi qu'un centre logistique international de pièces de rechange.



