COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Manitou annonce l'aménagement de son contrat de crédit en

Sustainability Liked Loan (SLL)

Ancenis, le 08 décembre 2022 - Manitou annonce la signature d'un avenant au contrat de crédit mis en place en juillet 2022. Cet avenant vient qualifer le fnancement en Sustainability Linked Loan (SLL - fnancement durable).

Tel que convenu avec le pool bancaire en juillet, Manitou a adossé 3 critères RSE à sa ligne RCF (Revolving Credit Facility) liés à sa trajectoire bas carbone scope 3, à la sécurité de ses employés et à ses achats durables. Des objectifs de réalisation annuels en lien avec la politique RSE du groupe ont été associés et donneront lieu à un mécanisme d'ajustement, positif ou négatif, sur la marge appliquée au RCF.

Cet avenant au contrat de crédit a été mis en place en partenariat avec l'ensemble du pool bancaire et plus particulièrement avec HSBC Continental Europe comme agent RSE, Banque CIC Ouest comme Agent de la Documentation et Société Générale comme Agent du crédit.

Michel Denis, Directeur Général, a déclaré : « Avec cet aménagement de notre contrat de crédit en SLL, le groupe élargit son engagement RSE dans ses fnancements. Cet avenant vient conforter nos ambitions en matière de transition énergétique et engage fnancièrement l'entreprise dans l'atteinte de ses objectifs RSE ».

Manitou Group a été assisté par Jennifer Hinge, avocate du cabinet NH Law.

Code ISIN : FR0000038606

Indices : CAC ALL SHARES, CAC ALL-TRADABLE, CAC INDUSTRIALS, CAC MID & SMALL, CAC SMALL,

EN FAMILY BUSINESS

Information société disponible sur www.manitou-group.com

Information actionnaires : communication.fnanciere@manitou-group.com

Référence mondiale de la manutention, de l'élévation de personnes et du terrassement, Manitou Group a pour mission d'améliorer les conditions de travail, de sécurité et la performance partout dans le monde, tout en préservant l'Homme et son environnement. Au travers de ses marques emblématiques - Manitou et Gehl - le groupe conçoit, produit, distribue des matériels et des services à destination de la construction, de l'agriculture et des industries. En plaçant l'innovation au cœur de son développement, Manitou Group cherche constamment à apporter de la valeur auprès de l'ensemble de ses parties prenantes. Grâce à l'expertise de son réseau de 1 050 concessionnaires, le groupe est chaque jour, plus proche de ses clients. Fidèle à ses racines, avec un siège social situé en France, Manitou Group enregistre un chiffre d'affaires de

1,9 milliard d'euros en 2021 et réunit 4 500 talents à travers le monde avec la passion pour moteur commun.