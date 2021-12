Manitou : mandat de directeur général renouvelé

Manitou BF annonce que son conseil d'administration a décidé à l'unanimité de renouveler le mandat de directeur général de Michel Denis pour une période de quatre ans jusqu'à l'assemblée générale 2026 qui arrêtera les comptes de l'exercice 2025.



'Depuis l'arrivée de Michel Denis et en particulier lors des quatre dernières années, le groupe a connu une croissance remarquable, fait preuve d'une très forte résilience et d'un très vif rebond dès la fin de 2020', souligne la présidente du conseil Jacqueline Himsworth.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.