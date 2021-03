Manitou : Communiqué de presse - Résultats 2020 04/03/2021 | 20:07 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Manitou Group : résultats 2020 ● Chiffre d'affaires de 1 585 M€ en baisse de 24% vs. 2019 (-24% en comparable*)

● Résultat opérationnel récurrent à 85 M€ (5,4%) vs. 149 M€ (7,1%) en 2019

● EBITDA* 120 M€ (7,6%) vs. 186 M€ en 2019

● Résultat net part du groupe de 40 M€ vs. 96 M€ en 2019

● Dette nette* à 40 M€, gearing* de 6%

● Proposition de versement de dividendes de 0,60 euro/action

● Anticipation d'un chiffre d'affaires 2021 en progression de plus de 15% par rapport à 2020

● Anticipation d'une progression du résultat opérationnel courant 2021 de l'ordre de 40 points de base /Ancenis le 04 mars 2021 - Le Conseil d'administration de Manitou BF, réuni ce jour, a arrêté les comptes de l'année 2020. Michel Denis, Directeur général a déclaré : " ​L'année 2020 a été à la fois difficile, contrastée et porteuse de nombreuses transformations. La crise sanitaire a provoqué une chute importante de nos marchés avec pour conséquence un retrait de 24% de notre chiffre d'affaires par rapport à 2019. La réactivité, l'agilité et l'engagement des équipes ont été les traits marquants de 2020 pour faire face à une situation inconnue et en amortir au maximum les effets. Des efforts considérables ont été réalisés pour permettre, chaque fois que cela était possible, de continuer à servir nos clients tout en protégeant avant tout la santé de nos salariés. Tout cela nous a permis de limiter l'impact financier de la crise et de clore l'exercice avec un pourcentage de résultat opérationnel courant de 5,4% du chiffre d'affaires, en retrait de seulement 0,6 point par rapport à l'objectif que nous avions communiqué début 2020 avant l'explosion de la crise sanitaire. Le ralentissement économique de 2020 nous a conduits à redimensionner l'ensemble de nos moyens, à simplifier l'organisation du groupe ainsi qu'à rationaliser nos sites industriels du continent américain. L'ampleur inattendue du rebond des prises de commandes et de notre carnet de commandes de fin d'année nous a fait basculer dans une nouvelle phase de croissance. Nous accélérons nos cadences de production pour répondre à nos clients, dans un contexte empreint d'une forte inflation des prix de l'acier, de pénuries de transports maritimes et de composants électroniques. Au-delà de ces problématiques de réalignement des acteurs économiques en sortie de crise, les tendances de nos marchés restent très dynamiques. Forts de ces éléments, et sous réserve d'une stabilisation de l'environnement général, nous anticipons désormais une croissance de chiffre d'affaires pour 2021 de plus de 15% et un résultat opérationnel courant en progression de 40 points de base par rapport à 2020." en millions d'€ Chiffre d'affaires Marge / Coût des ventes Marge / Coût des ventes % Rés. opérationnel courant Rés. opérationnel courant % Résultat opérationnel Résultat net part du Groupe Dette nette hors IFRS 16 Dette nette incluant IFRS 16 Fonds propres MHA 2019 1 455,8 220,3 15,1% 116,3 8,0% 114,2 CEP 2019 S&S 2019 328,3 309,4 2 093,6 1 023,4 38,5 11,7% 2,4 0,7% 2,1 87,3 28,2% 30,0 9,7% 29,7 Gearing % hors IFRS 16 Gearing % incluant IFRS 16 BFR 346,1 16,5% 148,6 7,1% 146,1 2020 Var. 1 585,1 -24% 248,8 -28% 15,7% 85,3 -43% 5,4% 74,8 -49% 95,6 39,6 -59% 190,2 39,9 -79% 208,2 56,8 -73% 664,6 665,8 +0% 29% 6% 31% 9% 606 455 -25% (16,9) 38,0 Les données exprimées en pourcentage entre parenthèses expriment un pourcentage du chiffre d'affaires. Procédures d'audit effectuées * en comparable, soit à périmètre et taux de change constants : - Périmètre : pour les sociétés acquises en 2019 (Mawsley Machinery Ltd le 29 octobre 2019), déduction de leur contribution, du 1er janvier 2020 au jour anniversaire de leur acquisition. Il n'y a pas de société sortante sur l'exercice 2019. Il n'y a pas de société acquise ni de société sortante en 2020. - Application du taux de change de l'exercice précédent sur les agrégats de l'exercice en cours

* EBITDA : Résultat opérationnel avant dotations et reprises d'amortissements et pertes de valeur, retraité de l'impact IFRS 16

* Dette nette et Gearing (ratio de la dette nette divisée par le montant des capitaux propres) hors engagements de location IFRS 16 / Revue par division La division Manutention et Nacelles (MHA - Material Handling & Access) a réalisé un chiffre d'affaires de 1 023,4 M€, en recul de -29,7 % par rapport à une année 2019 exceptionnelle (-28,8 % à taux de change et périmètre constants). La division MHA a été fortement impactée par la crise Covid-19 sur le 1er semestre. Son chiffre d'affaires a reculé sur l'ensemble des zones géographiques et plus particulièrement sur les zones Europe du Nord et APAM. La marge sur coût des ventes se dégrade de -1,3 point, conséquence d'une part de l'arrêt de la production et la mise en place de mesures sanitaires lors de la reprise d'activité et d'autre part d'une augmentation des charges d'amortissement et de garantie. L'arrêt des sites de production, la mise en place de mesures d'activité partielle et du plan d'économie ont permis de réduire les coûts indirects à hauteur de 18,5 M€ et de limiter l'impact de la baisse d'activité sur la marge. Ainsi, les frais commerciaux, de marketing et administratifs ont reculé de 16,0 M€ (-19,2 %). La baisse de frais de R&D a été limitée à 11,5 % (-2,4 M€) sur la période. Le résultat de la période comprend également un produit de 3,5 M€ dans le cadre d'un recours fiscal résolu en notre faveur. Le résultat opérationnel courant de la division MHA diminue ainsi de -57,3 M€ (-49,3 %) pour atteindre 58,9M€ (5,8 % du chiffre d'affaires) contre 116,3 M€ en 2019 (8,0 % du chiffre d'affaires). La division Matériel Compact (CEP - Compact Equipment Products) affiche un chiffre d'affaires de 261,6 M€ en repli de -20,3 % sur 12 mois (-19,1 % à taux de change et périmètre constant). La division a été touchée par la crise sanitaire Covid-19 sur l'ensemble des zones géographiques et tout particulièrement auprès de loueurs nord-américains et du marché indien. La marge sur coût des ventes ressort en baisse de -4,9 points à 6,8 %. Ce recul résulte de la baisse des volumes, une évolution du mix produit défavorable, des efforts commerciaux et de la hausse des coûts d'amortissement et de dépréciation. Les frais commerciaux, marketing, services et administratifs sont en recul de 10,3 M€ (-30,7 %) suite à la mise en place d'un plan d'économies profond. Ainsi, une réduction du temps de travail et des salaires, en application de la réglementation « Furlough », et un plan de départ des salariés ont été mis en place aux Etats-Unis sur le 1​ er​ semestre 2020. La baisse de frais de R&D a été limitée à 0,8 M€ sur la période. L'année précédente comprenait une indemnité d'assurance suite à l'inondation du site de Madison (Etats-Unis) et une indemnité fournisseurs suite à des retards de livraison. Compte tenu de ces éléments, le résultat opérationnel courant de la division CEP est en recul à -12,0 M€ (-4,6 % du chiffre d'affaires) contre 2,4 M€ en 2019 (0,7 % du chiffre d'affaires). La ​division Services & Solutions (S&S) clôt l'exercice avec un chiffre d'affaires de 300,1 M€ très proche de 2019, ce qui confirme la résilience de cette activité. Le retrait du chiffre d'affaires (-3,0 % sur 12 mois, -3,4 % à taux de change et périmètre constant) touche l'ensemble des zones géographiques et plus particulièrement sur la zone APAM. Les activités de services et de locations, plus résilientes par nature, ont connu une dynamique de croissance. Le mix favorable des activités de services permet à la division de voir progresser sa marge sur coût des ventes de 1,7 M€ à 89,0 M€, soit une progression du taux de marge sur coût des ventes de 1,4 point à 29,6 %. La mise en place du plan d'économies et des mesures d'activité partielle, a conduit à une réduction de 11,3 % (6,5 M€) des frais administratifs, commerciaux, de marketing et de services de la division. Dans cette année très marquée par la crise sanitaire et économique, la division S&S délivre un niveau historique de résultat opérationnel courant, en progression de 28,2 % à 38,4 M€, soit 12,8 % du chiffre d'affaires (9,7 % en 2019). / Litiges en cours avec la société JCB La décision du Tribunal Judiciaire de Paris du 26 février 2021 conforte la position de Manitou BF, qui a toujours contesté le bien-fondé de l'action du demandeur et le caractère disproportionné de ses demandes. Le groupe continuera ainsi à se défendre avec la plus grande fermeté dans le cadre de ces contentieux. / Dividende proposé à la prochaine Assemblée générale Le Conseil d'administr​ation a décidé de proposer à l'Assemblée générale qui se tiendra le 17 juin 2021, le versement d'un dividende de 0,60 € par action, permettant de rétablir un taux de distribution sur la période 2019 et 2020 plus en ligne avec les pratiques des années précédentes. Avertissement concernant les éléments prospectifs Cette présentation peut comprendre des informations prospectives, fondées sur certaines hypothèses, estimations et opinions actuelles, dont notamment des hypothèses relatives aux stratégies actuelles et futures et à l'environnement économique dans lequel la Société opère. De telles informations prospectives sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison de certains risques et incertitudes, connus ou non à ce jour, de sorte que les résultats, performances, objectifs et évolutions effectivement réalisés pourraient s'avérer très différents de ceux pouvant être contenus ou suggérés par ces informations prospectives. Ces informations prospectives sont données uniquement à la date de cette présentation, et la Société ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives pouvant être contenues dans le présent document afin de refléter les éventuels changements dans les anticipations, événements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées les informations prospectives pouvant être contenues dans cette présentation. Les informations prospectives ont valeur purement illustrative. Votre attention est attirée sur le fait que de telles informations ne sont en aucun cas des garanties ou engagements de résultats futurs et que de nombreux risques et incertitudes auxquels elles sont soumises sont difficilement prévisibles et hors du contrôle de la Société. Code ISIN : FR0000038606 Indices : CAC ALL SHARES, CAC ALL-TRADABLE, CAC INDUSTRIALS, CAC MID & SMALL, CAC SMALL, EN FAMILY BUSINESS Le 27 avril 2021 (après bourse) : Chiffre d'affaires du T1 2021 Référence mondiale de la manutention, de l'élévation de personnes et du terrassement, Manitou Group a pour mission d'améliorer les conditions de travail, de sécurité et la performance partout dans le monde, tout en préservant l'Homme et son environnement. Au travers de ses 3 marques emblématiques - Manitou, Gehl, Mustang by Manitou - le groupe conçoit, produit, distribue des matériels et des services à destination de la construction, de l'agriculture et des industries. En plaçant l'innovation au cœur de son développement, Manitou Group cherche constamment à apporter de la valeur auprès de l'ensemble de ses parties prenantes. Grâce à l'expertise de son réseau de 1050 concessionnaires, le groupe est chaque jour, plus proche de ses clients. Fidèle à ses racines, avec un siège social situé en France, Manitou Group enregistre un chiffre d'affaires de 1,6 milliards d'euros en 2020 réunit aujourd'hui 4 400 talents à travers le monde avec la passion pour moteur commun. EXTRAIT FINANCIER 2020 ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ Chiffre d'affaires en milliers d'euros Coût des biens et services vendus Frais de recherche & développement Frais commerciaux, marketing & service Frais administratifs Autres produits et charges d'exploitation Résultat opérationnel courant Produits et charges opérationnels non courants Résultat opérationnel Quote-part dans le résultat des entreprises associées Résultat opérationnel après quote-part de résultat net des sociétés MEE Produits financiers Charges financières Résultat financier Résultat avantimpôts Impôts Résultat net Part du groupe Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle RÉSULTAT PAR ACTION (EN EUROS) Résultat net part du groupe Résultat net dilué par action AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL ET RÉSULTAT GLOBAL 2019 2 093 577 -1 747 509 -27 732 -113 504 -61 170 4 946 148 608 -2 534 146 074 2 192 148 265 37 617 -45 144 -7 527 140 738 -44 982 95 757 95 625 2020 1 585 105 -1 336 314 -24 520 -89 879 -51 958 2 907 85 342 -10 561 74 781 1 683 76 464 37 418 -48 733 -11 315 65 149 -24 851 40 298 39 583 132 715 20192020 2,50 2,50 Résultat de la période en milliers d'euros 1,03 1,03 Eléments recyclables du résultat global Ajustements de juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente Ecarts de change résultant des activités à l'étranger Instruments de couverture de taux d'intérêt et de change Eléments non recyclables du résultat global Gains (pertes) actuariels sur engagements de retraite et assimilés Total des gains et pertes comptabilisés directement en autres éléments du résultat global Résultat global de la période Dont part revenant au groupe Dont part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 131 6 861 -2 715 -2 282 1 995 97 752 97 417 -23 200 2 227 -169 335 271 LES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL SONT PRÉSENTÉS APRÈS EFFET D'IMPÔTS LIÉS. LES EFFETS FISCAUX SE VENTILENT DE LA FAÇON SUIVANTE : en milliers d'euros 2019 Éléments recyclables du résultat global Éléments non recyclables du résultat global Total effets fiscaux 1 180 2020 SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE ACTIF Écart d'acquisition Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Droit d'utilisation des actifs loués Titres mis en équivalence en milliers d'euros31 décembre 2019 Créances de financement des ventes Autres actifs non courants Impôts différés actif Actifs non courants Stocks et en-cours Créances clients nettes Impôts sur les résultats Autres actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie Actifs courants Actifs non courants destinés à la vente Total actif PASSIF 288 54 705 211 593 16 461 16 986 7 738 11 346 17 581 336 698 589 745 380 438 7 990 47 536 22 333 1 048 043 0 0 1 384 741 Capital social Primes en milliers d'euros31 décembre 2019 Actions propres Réserves et résultats nets - Part du groupe Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société Participations ne donnant pas le contrôle Capitaux propres Provisions non courantes Dettes financières non courantes Dettes locatives non courantes Autres passifs non courants Impôts différés passifs Passifs non courants Provisions courantes Dettes financières courantes Dettes locatives courantes Fournisseurs et comptes rattachés Impôts sur les résultats Autres passifs courants Passifs courants Total passif 39 668 46 098 -23 714 596 779 658 831 5 815 664 646 48 862 149 726 12 269 3 088 1 751 215 696 18 964 64 722 5 602 253 446 4 087 157 579 504 399 Montant net au 31 décembre 2020 288 15 785 450 867 Montant net au 31 décembre 2020 39 668 46 098 -23 799 597 042 659 009 6 780 665 789 47 157 145 089 12 105 2 130 2 841 209 323 20 403 17 375 4 806 215 887 1 139 136 120 395 730 1 384 741 1 270 842 CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS en milliers d'euros Au 31 décembre 2018 Effet des applications de nouvelles normes Au 1er janvier 2019 Gains et pertes enregistrées en capitaux propres 1 723 6 861 Résultat net Résultat global Charges liées aux plans d'options Dividendes distribués Actions propres Augmentation de capital Prises et pertes de contrôle dans les entités consolidées Acquisitions et cessions de parts d'intérêts minoritaires Engagements d'achat de titres de minoritaires Autres Au 31 décembre 2019 Effet des applications de nouvelles normes Au 1er janvier 2020 Gains et pertes enregistrées en capitaux propres Résultat net Résultat global Charges liées aux plans d'options Dividendes distribués Actions propres Augmentation de capital Prises et pertes de contrôle dans les entités consolidées Acquisitions et cessions de parts d'intérêts minoritaires Engagements d'achat de titres de minoritaires Autres Au 31 décembre 2020 39 668 46 098 -24 018 532 501 591 390 4 582 595 971 95 757 -4 866 95 625 132 95 757 0 0 6 861 0 90 891 97 417 335 97 752 -30 162 -30 039 -123 -30 162 304 -304 -0 -0 -437 187 111 -8 172 -8 723197 197 39 668 46 098 8 148 -23 714 594 447 658 831 5 815 664 646 39 668 46 098 8 148 -23 200 -23 714 594 447 658 831 5 815 -444 715 664 646 40 298 2 277 39 583 40 298 0 0 -23 200 0 42 575 19 103 271 19 374 -85 -67 39 668 46 098 -15 052 -23 799 618 876 TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE Résultat de l'exercice en milliers d'euros31 décembre 201931 décembre 2020 Résultat des sociétés mises en équivalence net des dividendes Amortissements et dépréciations des actifs corporels et incorporels Dotations (reprises) des provisions et pertes de valeur Charges d'impôts (exigibles et différés) Autres charges (produits) sans effet sur la trésorerie Capacité d'autofinancement Impôts versés Variation du besoin en fonds de roulement Variation des actifs et passifs liés aux machines données en location Flux nets de trésorerie des activités opérationnelles Acquisitions d'immobilisations incorporelles Acquisitions d'immobilisations corporelles Variation des fournisseurs d'immobilisations Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles Acquisitions de participation avec prise de contrôle, nettes de la trésorerie acquise Cessions de participation avec perte de contrôle, nettes de la trésorerie cédée Autres Flux nets de trésorerie sur opérations d'investissements Augmentation de capital Dividendes versés aux actionnaires de la société Acquisitions d'actions propres (nettes de cession) Rachat d'intérêts ne conférant pas le contrôle Variation des autres actifs et passifs financiers Remboursements des dettes locatives Autres Flux nets de trésorerie sur opérations de financements 95 757 1 375 46 022 3 829 44 982 135 192 100 -48 265 -56 134 -21 060 66 641 -20 864 -50 243 2 761 882 -2 668 0 -25 -70 157 171 -30 162 0 0 32 430 -5 178 1 098 -1 641 Variation de la trésorerie nette Trésorerie, équivalents de trésorerie et découverts bancaires à l'ouverture Effet de la variation des cours de change sur la trésorerie Trésorerie, équivalents de trésorerie et découverts bancaires à la clôture 40 298 -1 683 53 077 1 184 24 851 437 118 165 -30 876 146 443 -12 180 221 552 -18 330 -28 117 -3 593 -37 0 0 -197 -50 275 0 -19 442 0 0 -20 424 -5 600 -512 -45 977 -5 157 -609 769 -4 997 -4 997 -485 119 818 EXTRAIT DES NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDÉS DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL CRISE COVID-19 La propagation de la Covid-19 à l'échelle mondiale a eu un impact sur les ventes du groupe, en baisse de 24 % en 2020 et sur ses capacités de production, ainsi que sur sa rentabilité avec un résultat opérationnel courant en recul de 43 %. ARRET DE LA PRODUCTION Dès le mois de mars, le groupe a mis en place des mesures sanitaires d'urgence et a décidé la fermeture des sites de production en France, en Italie et en Inde. Aux États-Unis, les activités de production ont été maintenues sur l'ensemble de la période. Les activités de pièces de rechange et de services ont été maintenues et les activités de distribution se sont poursuivies au ralenti. Ces arrêts de production ont été accompagnés, dès que cela était possible, par la mise en place d'activité partielle, notamment en France et en Italie. Le groupe a également généralisé le télétravail. À partir de mi-avril, après la réorganisation des processus en fonction des contraintes sanitaires, la production a repris progressivement en France et en Italie. Depuis le mois de mai, l'ensemble des sites a repris la production. Pour les fonctions support, l'activité partielle a été maintenue en France jusqu'en septembre pour s'adapter à la baisse du marché. MISE EN PLACE DU PROGRAMME "RESILIENCE" Pour faire face à cette crise et à la baisse d'activité, le groupe a mis en place le plan « Résilience ». Ce plan est basé sur 4 piliers : § la sécurité des opérateurs et la remise en marche des opérations, avec le déploiement de nouvelles normes de sécurité et l'adaptation de nos processus afin de livrer les clients du groupe,

§ l'activité, avec l'adaptation des livraisons et du carnet de commandes, l'objectif de servir les demandes urgentes et les marchés agricoles et les industriels, et la recherche de marchés et commandes complémentaires,

§ la trésorerie avec la sécurisation des financements, la réduction des investissements et des projets,

§ la réduction des coûts pour s'adapter aux volumes de ventes et de production, avec un plan de baisse des frais généraux et des frais de personnels. Ainsi, le groupe a mis en place des mesures d'activité partielle et des plans de départs de salariés aux États-Unis, en Inde et en Afrique du Sud. EFFETS DE LA COVID-19 SUR LA PERFORMANCE DU GROUPE RESULTAT OPERATIONNEL COURANT Le plan d'économies mis en place dès le début de la crise a permis de réduire de 32,4 millions d'euros les frais de personnels et de 27,3 millions d'euros les frais généraux, soit une économie totale de 59,7 millions d'euros par rapport à 2019 (dont 8,1 millions d'euros sur les frais directs et 51,6 millions d'euros sur les frais indirects). Les économies de frais de presonnel intègrent les impacts de la mise en œuvre de mesures d'activité partielle en France et de mesures similaires dans les autres pays, dès que cela était possible. Ainsi, le groupe a reçu des aides pour 9,1 millions d'euros et a bénéficié d'exonération de charges sociales à hauteur de 6,6 millions d'euros. Ces économies comprennent également une réduction de coûts de 1,2 million d'euros liée à la mise en place de régimes d'inactivité spéciaux, en particulier aux Etats-Unis (« Furlough »). Au 31 décembre 2020, les principaux coûts courants encourus liés à l'épidémie de la Covid-19 s'élèvent à 1,5 million d'euros. Ils correspondent à des frais relatifs à la mise en place des mesures sanitaires et de dons pour accompagner les équipes médicales. AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPERATIONNELLES NON COURANTES Dans le cadre du plan « Résilience », le groupe a mis en place des plans de départs de salariés aux États-Unis, en Inde et en Afrique du Sud. Il a également décidé d'arrêter ses activités de production au Brésil et d'optimiser ses capacités de production aux États-Unis avec la fermeture de ses activités à Waco (Texas), à la fin du mois de mars 2021. La production des chargeuses articulées sera consolidée à Yankton, l'une de ses deux usines du Dakota du Sud. La production des chariots élévateurs sera transférée à Beaupréau, en France. La plateforme d'importation nord-américaine sera concentrée à Baltimore, dans le Maryland. L'ensemble de ces mesures ont généré des charges opérationnelles non courantes pour 9,0 millions d'euros sur l'année 2020 et une réduction des effectifs de 200 collaborateurs, dont 50 en effectifs directs. TRESORERIE & FINANCEMENT Le 15 avril 2020, le Conseil d'administration avait décidé, du fait des incertitudes liées à la crise sanitaire, de renoncer à la proposition de versement du dividende de 0,78 € par action qui avait été initialement annoncée lors de la publication des résultats annuels 2019, le 3 mars 2020. Le Conseil avait également mentionné qu'il pourrait, après le 1er octobre 2020 et sous réserve du contexte, réunir une Assemblée générale afin de procéder à une distribution de réserves pour ses actionnaires, se substituant aux dividendes. Conformément à cette approche et au regard de l'évolution de l'activité, le Conseil d'administration de Manitou BF s'est réuni le 9 novembre 2020 pour convoquer une Assemblée générale ordinaire le 21 décembre 2020 qui a statué sur un versement exceptionnel de 0,50 € par action, prélevé sur les réserves. Afin de sécuriser son risque de financement et de liquidité, le groupe a tiré une ligne de crédit supplémentaire de 110 millions d'euros en mars 2020 avec une échéance en septembre 2020. Le groupe a également obtenu des décalages de paiement de taxes de Grande-Bretagne dans le cadre de mesures d'aides liées à l'épidémie de la Covid-19 à hauteur de 1,5 million d'euros. AUTRES EFFETS DE LA COVID-19 SUR LES COMPTES CONSOLIDES DU GROUPE La Covid-19 n'a pas eu d'effets significatifs sur les comptes consolidés 2020 autres que ceux décrits ci-dessus. En particulier : § le groupe n'a pas identifié de risque de défaillance majeure, parmi ses clients et à ce titre, n'a pas comptabilisé de dépréciations complémentaires significatives pour pertes attendues sur ses créances

§ la valeur et la méthode de valorisation des stocks n'ont pas été remises en cause au 31 décembre 2020,

§ la valeur des actifs corporels, composée principalement de terrains, constructions et de matériels industriels, n'est pas remise en cause avec la crise actuelle. Le groupe n'a pas identifié de faits, ni de circonstances qui viendraient remettre en cause la valeur de ces actifs,

§ le groupe considère que la Covid-19 n'a pas eu d'incidence sur son exposition aux risques financiers liés aux activités opérationnelles et de financement et sur la gestion de ces risques,

§ le groupe n'a enfin pas eu recours aux dispositifs de financements garantis et mesures de soutien accordés par certains États. SUIVI DU LITIGE POUR CONTREFAÇON En mai 2017, des sociétés du groupe Manitou ont été assignées par la société JC Bamford Excavators Limited (JCB), en France, au Royaume-Uni puis en Italie pour la contrefaçon alléguée de deux brevets européens se rapportant à certaines caractéristiques concernant le système de commande de la coupure de surcharge de certains chariots télescopiques fabriqués et/ou commercialisés dans ces trois pays. Sur le plan financier, le demandeur réclamait en mai 2017 devant le tribunal français une provision de 20 millions d'euros à parfaire, portée en juin 2018, à 50 millions d'euros. Les demandes financières devant le tribunal anglais n'étaient pas chiffrées et ne le sont toujours pas à la date de publication de ce rapport, mais l'assignation indique qu'à des fins procédurales la valeur commerciale de la demande est estimée à un montant supérieur à 10 millions de livres sterling. Pour l'Italie, l'assignation ne précise aucune demande chiffrée. En décembre 2018, JCB a fait signifier une nouvelle assignation en contrefaçon portant sur un troisième brevet européen, en France et au Royaume-Uni, se rapportant également à certaines caractéristiques concernant le système de commande de la coupure de surcharge de certains chariots télescopiques. Cette assignation reprend la demande de provision d'un montant de 50 millions d'euros, porté ensuite à 100 millions d'euros dans ses dernières conclusions communiquées en mai 2020. L'assignation relative à ce troisième brevet a fait l'objet d'une jonction d'instances au Royaume-Uni mais demeure séparée en France. En 2018, JCB avait produit une expertise évaluant son préjudice à 160 millions d'euros pour les deux premiers brevets. Fin 2019, dans le cadre de la première procédure au fond, JCB a porté, dans ses dernières conclusions, son évaluation du préjudice à 190 millions d'euros. Cette augmentation provient d'une actualisation du préjudice dans sa durée, soit selon JCB jusqu'en mars 2019. Cette évaluation intègre également le préjudice estimé au titre du troisième brevet. En France, dans le cadre d'un incident de procédure en 2018, JCB a sollicité des mesures d'interdiction provisoire contre Manitou BF. Une décision a été rendue par le juge de la mise en état le 31 janvier 2019, qui a débouté le demandeur de sa demande en interdiction provisoire sur le premier brevet sur lequel JCB fonde ses allégations et, concernant le deuxième brevet, a interdit provisoirement à Manitou BF, la fabrication, l'offre en vente, la location et la détention d'une ancienne configuration de certains chariots élévateurs télescopiques. Cette décision n'a eu aucune incidence sur l'activité de Manitou BF dans la mesure où elle porte sur le système de commande de certains modèles produits et vendus avant août 2017 qui n'étaient donc plus fabriqués par Manitou BF à la date de cette décision, ce qu'a souligné l'ordonnance. Manitou BF a fait appel immédiat de cette décision afin de contester la mesure d'interdiction ordonnée en ce qu'elle ne concernait qu'une configuration que Manitou avait cessé de produire depuis 18 mois. Cet appel immédiat pour excès de pouvoir a été jugé irrecevable, réservant la possibilité d'appel avec le jugement sur le fond. A l'occasion du même incident, Manitou BF avait proposé à titre subsidiaire, si le juge estimait la demande d'interdiction bien fondée, la mise en place d'une garantie bancaire de 470 000 euros pour les deux brevets en remplacement des interdictions. Cette proposition est devenue sans objet pour le premier brevet, pour lequel le juge n'a pas prononcé d'interdiction. JCB demandait quant à elle que cette garantie, si elle était ordonnée, soit de 30 millions d'euros (également pour les deux brevets) sur la base de l'expertise qu'elle avait produite évaluant son préjudice à 160 millions d'euros (pour les deux brevets). Cette proposition n'a pas été retenue par le juge, pas plus que la demande d'astreinte de JCB de 100 000 euros par jour de retard, l'astreinte prononcée par le juge étant de 1 000 euros par infraction, la décision ayant souligné que le préjudice allégué par le demandeur concerne le seul système de commande de coupure de surcharge et non la machine dans sa globalité. En 2020, la procédure judiciaire sur le litige au fond relatif aux deux premiers brevets s'est poursuivie. Le 26 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris s'est prononcé, en première instance, sur la partie française relative à ces deux premiers brevets. Aux termes de cette décision, le tribunal a annulé intégralement la partie française du deuxième brevet, privant d'effet l'ordonnance d'interdiction provisoire du 31 janvier 2019 qui avait été prononcée à l'encontre de Manitou BF. Le tribunal a également annulé la partie française du premier brevet dans la majeure partie de ses revendications. Le tribunal retient la contrefaçon de seulement deux revendications de la partie française de ce premier brevet par trois modèles de matériel d'une ancienne configuration qui n'est plus commercialisée par Manitou BF depuis mai 2017. Manitou conteste cette décision, tout en notant qu'elle n'a aucune incidence sur son activité du fait que cette ancienne configuration n'est plus commercialisée. Compte-tenu du caractère très résiduel de la contrefaçon retenue, le tribunal a condamné Manitou BF à verser au demandeur la somme globale de 150 000 euros au titre du préjudice subi, écartant les demandes de JCB qui faisait valoir un préjudice de 190 millions d'euros. La décision du tribunal conforte la position de Manitou BF, qui a toujours contesté le bien-fondé de l'action du demandeur et le caractère disproportionné de ses demandes. Au Royaume Uni, la procédure n'a pas progressé au cours de l'année 2018, JCB n'effectuant aucune diligence à cet effet. Une audience de procédure (« Case Management Conference ») s'est tenue en janvier 2019 après que JCB ait finalement effectué les diligences qui lui incombaient. Le calendrier du litige a été établi. Toutefois, l'audience initialement prévue en octobre 2020 a été reportée en raison de l'allongement de la durée du procès, résultant de l'ajout du troisième brevet dans la procédure, la première date disponible étant en novembre 2021. En Italie, la procédure au fond relative à ces deux premiers brevets reste dans une phase préliminaire, la nomination d'un expert judiciaire a été prononcée fin 2019 et les mesures d'expertises judiciaires sont toujours en cours à la date d'arrêté des comptes. En Italie, JCB avait également sollicité des mesures d'interdiction provisoire à l'encontre de la filiale italienne de Manitou sur le deuxième et le troisième brevet. Cette demande a été rejetée par les tribunaux italiens par décision du 30 janvier 2020. JCB n'a pas fait appel de cette décision. Suite à la décision du tribunal judiciaire de Paris du 26 février 2021, qui conforte les positions du groupe, une provision de 0,2 million d'euros a été enregistrée au titre du premier brevet et aucune provision n'a été comptabilisée au titre du deuxième brevet. Pour le troisième brevet, en l'état de l'avancement des procédures, le risque financier susceptible d'être encouru est toujours difficile à estimer de manière fiable. De plus, une sortie de ressource significative au titre de cette demande semble peu probable eu égard aux éléments avancés par le groupe Manitou pour se défendre. Par conséquent, aucune provision au titre de cette demande n'a été comptabilisée dans les comptes du groupe. Le groupe continuera à se défendre avec la plus grande fermeté dans le cadre des contentieux en contrefaçon sur ces trois brevets. INFORMATION SUR LES SECTEURS OPÉRATIONNELS Le groupe est organisé en trois divisions, deux divisions produits et une division services : § La division produits MHA (Material Handling and Access - matériel de manutention et nacelles) est dédiée en particulier aux chariots télescopiques, aux chariots à mâts industriels et tout-terrain, aux chariots embarqués et aux nacelles élévatrices. Elle a pour mission d'optimiser le développement et la production de ces matériels de marque Manitou.

§ La division produits CEP (Compact Equipement Products - matériel compact) a pour mission d'optimiser le développement et la production des chargeuses compactes sur roues, sur chenilles et articulées, des tractopelles et des télescopiques de marques Gehl & Mustang. § La division S&S (Services & Solutions) regroupe l'ensemble des activités de services à la vente (approches financements, contrats de garantie, contrats de maintenance, full service, gestion de flotte, etc.), de services après-vente (pièces de rechange, formation technique, gestion des garanties, gestion de l'occasion, etc.) et de service aux utilisateurs finaux (géo-localisation, formation utilisateurs, conseils, etc.). Cette division a pour objectif de bâtir les offres de services permettant de répondre aux attentes de chacun de nos clients dans notre chaîne de valeur et d'accroître le chiffre d'affaires résilient du groupe. Ces trois divisions conçoivent et assemblent les produits et les services qui sont distribués par l'organisation commerciale et marketing aux concessionnaires et grands comptes du groupe répartis dans 140 pays. Conformément à la norme IFRS 8, les informations par secteurs opérationnels sont établies sur la base des reportings opérationnels transmis au management du groupe. Ces informations sont établies selon le référentiel IFRS applicable aux comptes consolidés. RÉSULTAT PAR DIVISION en milliers d'euros Chiffre d'affaires Coût des biens et services vendus Marge sur coût des ventes En % Frais de recherche et développement Frais commerciaux, marketing et service Frais administratifs Autres produits et charges d'exploitation Résultat opérationnel courant En % Produits et charges opérationnels non courants Résultat opérationnel En % Quote-part dans le résultat des entreprises associées Résultat opérationnel après quote-part de résultat net des sociétés MEE 2019 2020 -1 235 507 1 455 822 -881 357 220 315 15,1% 13,9% -21 225 -18 793 -48 127 -37 371 -35 423 -30 144 116 251 710 8,0% 5,8% -2 004 -5 315 114 247 53 617 7,9% 5,2% 114 247 0 L'activité de distribution de pièces de rechange et d'accessoires intégrée dans la division Services & Solutions bénéficie de services portés par les divisions MHA et CEP (R&D, qualification des pièces, qualification des fournisseurs), de la base installée de machines vendues, ainsi que de la notoriété des marques développées par ces mêmes divisions. Afin de rémunérer l'ensemble de ces bénéfices, le reporting par division suivi par le groupe intègre une redevance de la division Services & Solutions aux divisions MHA et CEP. Cette redevance est calculée sur la base de comparables externes de distributeurs de pièces indépendants dont le résultat opérationnel médian sur une période de 5 ans ressort 2019 2020 2019 2020 2019 2020 -289 828 328 313 -243 804 -222 174 309 442 2 093 577 1 585 105 -211 153 -1 747 509 -1 336 314 38 485 87 268 346 068 248 791 11,7% 6,8% 28,2% 29,6% 16,5% 15,7% -6 509 -5 727 2 0 -27 732 -24 520 -17 257 -10 959 -48 120 -41 548 -113 504 -89 879 -16 175 -12 215 -9 573 -9 598 -61 170 -51 958 4 946 2 907 148 608 85 342 0,7% -4,6% 9,7% 12,8% 7,1% 5,4% -286 -4 835 -244 -411 -2 534 -10 561 2 081 -16 869 29 746 38 033 146 074 74 781 0,6% -6,5% 9,6% 12,7% 7,0% 4,7% 148 265 2 192 1 683 76 464 respectivement à 4,25 % en Europe et à 4,87 % aux USA, principales zones sur lesquelles la division S&S opère. Cette redevance est intégrée dans chaque division sur la ligne « Coût des biens et services vendus », qui correspond donc aux charges de biens et services vendus nets des charges ou des produits de redevances. Les actifs et flux de trésorerie, de même que les dettes, ne sont pas alloués aux différentes divisions, les informations par secteurs opérationnels utilisées par le management du groupe n'intégrant pas ces différents éléments. CHIFFRE D'AFFAIRES PAR DIVISION ET ZONE GÉOGRAPHIQUE Chiffre d'affaires 2019 Chiffre d'affaires 2020 EUROPE DU SUDEUROPE DU NORDAMÉRIQUESAPAM*TOTALen M€ et % du totalEUROPE DU SUDEUROPE DU NORDAMÉRIQUESAPAM*TOTAL 542,7 26% 23,1 1% 111,1 5% 676,9 32% 664,9 32% 45,5 2% 103,1 5% 813,5 39% 129,4 6% 218,9 10% 54,4 3% 402,6 19% 118,9 6% 40,9 2% 40,8 2% 200,6 10% 1 455,9 70% 328,3 16% 309,4 15% MHA CEP S&S

2 093,6 100% TOTAL 424,7 27% 23,5 1% 106,7 7% 554,9 35% 430,8 27% 46,7 3% 106,1 7% 583,6 37% 87,5 6% 157,1 10% 51,6 3% 296,2 19% 80,5 5% 34,2 2% 35,7 2% 150,3 9% 1 023,4 65% 261,6 17% 300,1 19% 1 585,1 100% *Asie, Pacifique, Afrique, Moyen-Orient ÉVENEMENTS POST-CLÔTURE LITIGE POUR CONTREFAÇON Le 26 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris s'est prononcé, en première instance, sur le contentieux en contrefaçon de la partie française de deux brevets européens se rapportant à certaines caractéristiques concernant le système de commande de la coupure de surcharge de certains chariots télescopiques, initié en mai 2017 par la société J.C. Bamford Excavators Limited (JCB) contre la société Manitou BF. Aux termes de cette décision, le tribunal a annulé intégralement la partie française de l'un de ces deux brevets dont JCB est titulaire. Le tribunal a également annulé la partie française du second brevet dont JCB est titulaire dans la majeure partie de ses revendications. Le tribunal retient la contrefaçon de seulement deux revendications de la partie française du second brevet par trois modèles de matériel d'une ancienne configuration qui n'est plus commercialisée par Manitou BF depuis mai 2017. Manitou conteste cette décision, tout en notant qu'elle n'a aucune incidence sur son activité du fait que cette ancienne configuration n'est plus commercialisée. Compte-tenu du caractère très résiduel de la contrefaçon retenue, le tribunal condamne Manitou BF à verser au demandeur la somme globale de 150.000 euros au titre du préjudice subi, écartant les demandes de JCB qui faisait valoir un préjudice de 190 millions d'euros. La décision du tribunal conforte la position de Manitou BF, qui a toujours contesté le bien-fondé de l'action du demandeur et le caractère disproportionné de ses demandes. Le groupe continuera ainsi à se défendre avec la plus grande fermeté dans le cadre des contentieux en contrefaçon sur trois brevets qui l'opposent à JCB. NOUVELLE ORGANISATION DU GROUPE A compter de janvier 2021, les anciennes divisions MHA et CEP sont regroupées dans la nouvelle Division Produit présidée par Elisabeth Ausimour, membre du Comité exécutif, précédemment Présidente de la Division MHA et membre du Comité exécutif. LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS Société consolidante Manitou BF Ancenis, France Sociétés intégrées Méthode de consolidation % de contrôle % d'intérêt Sociétés de production LMH Solutions Manitou Equipment America LLC Manitou Equipment India Manitou Italia S.R.L. Sociétés de distributionBeaupréau-en-Mauges, France West Bend, Wisconsin, Etats-Unis Greater Noïda, Inde Castelfranco Emilia, Italie Compagnie Française de Manutention Ile-de-France Jouy le Moutier, France Manitou Asia Pte Ltd. Manitou Australia Pty Ltd. Manitou Brasil Ltda Manitou Benelux SA Manitou Chile Manitou China Co Ltd. Manitou Deutschland GmbH Manitou Global Services Singapour Alexandria, Australie São Paulo, Brésil Perwez, Belgique Las Condes, Chili Shanghai, Chine Ober-Mörlen, Allemagne Manitou Interface and Logistics Europe Manitou Japan Co.Ltd Ancenis, France Perwez, Belgique Manitou Malaysia MH Tokyo, Japon Kuala Lumpur, Malaisie Manitou Manutencion Espana SL Manitou Mexico Madrid, Espagne Manitou Middle East Fze Manitou Nordics Sia Manitou North America LLC Manitou Polska Sp Z.o.o. Manitou Portugal SA Manitou South Asia Pte Ltd. Manitou Southern Africa Pty Ltd. Manitou UK Ltd. Mexico DF, Mexique Jebel Ali, Emirats Arabes Unis Riga, Lettonie West Bend, Wisconsin, Etats-UnisRaszyn, Pologne Villa Franca, Portugal Gurgaon, Inde Johannesbourg, Afrique du Sud Manitou Vostok Llc Verwood, Royaume-Uni Moscou, Fédération Russe Sociétés mises en équivalence 85% 49% 49% 100% 100% 100% Marpoll Pty Ltd (LiftRite Hire & Sales) Mawsley Machinery Ltd Perth, Australie Northampton, Royaume-UniIG IG IG IG IG IG IG IG IG IG IG IG IG IG IG IG IG IG IG IG IGIG IG IG IG IG IG IG IG Manitou Group Finance Manitou Finance Ltd. Autres sociétés* Cobra MS* Nanterre, France Basingstoke, Royaume-UniAncenis, France Gehl Power Products, Inc Manitou America Holding Inc. Manitou Développement Manitou PS Yankton, South-Dakota, Etats-Unis West Bend, Wisconsin, Etats-Unis Ancenis, France Verwood, Royaume-Uni IG : intégration globale MEE : Mise en équivalence * Holdings et sociétés sans activité MEE MEE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 74% 99,4% 100% 50,5%IG IG IG IG IG 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 74% 99,4% 100% 50,5% 85% 49% 49% 100% 100% 100% 100% 85% 100% 85% Attachments Original document

Permalink Disclaimer Manitou BF SA published this content on 04 March 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 04 March 2021 19:06:09 UTC.

© Publicnow 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur MANITOU GROUP 05/03 MANITOU : Oddo reste neutre sur la valeur CF 05/03 MANITOU : Extrait financier 2020 PU 05/03 MANITOU : quelques prises de bénéfices après les résultats CF 05/03 MANITOU : Présentation analystes - Résultats 2020 PU 05/03 "Secoue-toi un peu, Jerome !" 05/03 EN DIRECT DES MARCHES : Stellantis, Faurecia, Dassault Aviation, Safran, Suez, .. 04/03 MANITOU : Communiqué de presse - Résultats 2020 PU 04/03 MANITOU : Résultats 2020 PU 01/03 Mars attaque 01/03 EN DIRECT DES MARCHES : Danone, Euronext, Eurofins, Europcar, Logitech, Johnson.. Recommandations des analystes sur MANITOU GROUP 05/03 MANITOU : Oddo reste neutre sur la valeur CF 29/01 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : BMW, Saint-Gobain, Sartorius Stedim Biotech, SGS, Sh.. 2020 MANITOU : Oddo reste à 'alléger', remonte sa cible CF

Données financières EUR USD CA 2020 1 579 M 1 881 M - Résultat net 2020 54,2 M 64,6 M - Dette nette 2020 144 M 171 M - PER 2020 18,6x Rendement 2020 2,03% Capitalisation 1 009 M 1 201 M - VE / CA 2020 0,73x VE / CA 2021 0,62x Nbr Employés 4 397 Flottant 30,1% Graphique MANITOU GROUP Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique MANITOU GROUP Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 6 Objectif de cours Moyen 30,30 € Dernier Cours de Cloture 26,35 € Ecart / Objectif Haut 36,6% Ecart / Objectif Moyen 15,0% Ecart / Objectif Bas -8,92% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Michel Paul Denis President & Chief Executive Officer Hervé Rochet Chief Financial Officer & Secretary Jacqueline Himsworth Chairman Pierre-Henri Ricaud Independent Director Dominique Thierry Bamas Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) MANITOU GROUP 10.25% 1 201 PACCAR, INC. 7.09% 32 057 KOMATSU LTD. 16.24% 28 644 KUBOTA CORPORATION 5.66% 26 307 EPIROC AB 16.97% 24 580 KNORR-BREMSE AG -7.61% 20 467