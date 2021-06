Manitou : Lancement du chariot télescopique MLT 961 NewAg XL

Avec un nouveau moteur de 156 ch délivrant 805 Nm de couple à seulement 1 350 tr/min ainsi qu'un débit hydraulique de 200 l/min, ce modèle affiche un rendement très élevé, même à bas régime. Un nouveau godet de 4 500 L, spécifiquement conçu et homologué pour le nouveau MLT 961-160 V+ L, vient renforcer ces performances. Avec une largeur de 2,70 m, supérieure au gabarit de la machine, ce godet permet d'éviter de rouler sur la matière tout en gagnant en débit de chantier. La transmission CVT M-Vario Plus offre à l'utilisateur le choix entre deux modes pour une vitesse maximale de 40 km/h. Un mode confort permettant une conduite souple pour plus de précision, et un mode dynamique générant une accélération plus rapide pour plus de productivité. La force de traction évolue également avec une augmentation supérieure à 30% (par rapport à la version précédente du MLT 961) pour

destination des marchés européen et américain, et une version stage IIIA

Après avoir lancé fin 2020 les chariots télescopiques MLT 841 et 1041, le groupe lance le modèle MLT 961-160 V+ L , le plus puissant de la gamme NewAg XL. Ce chariot télescopique avec correcteur de dévers permet d'assurer la manutention de charges allant jusqu'à 6 t pour une hauteur de levage de 9 m. Destiné aux grandes exploitations agricoles, aux coopératives, à l'agro-industrie, mais aussi aux déchetteries, ce modèle est disponible en deux versions : une motorisation stage V / Final Tier 4 (MLT)

encore plus d'efficacité. Arnaud Sochas, Responsable produit précise : "Le nouveau moteur délivre une puissance supérieure de plus de 10 % par rapport à la précédente version ainsi qu'une augmentation du couple de 50 %. Associé au godet haute capacité de 4 500 L, cette solution globale machine/accessoire permet de garantir un débit de chantier très élevé sur les applications de chargement et reprise les plus intensives." Pour réaliser des gains encore plus importants, l'option caméra High View, fixée en tête de flèche, permet d'avoir une visibilité parfaite dans la remorque et d'optimiser ainsi son remplissage.

Un très haut niveau de confort

Afin de réduire les nuisances sonores et la fatigue ressenties lors d'utilisations très intensives, le MLT 961-160 V+ L est équipé d'une cabine parmi les plus silencieuses du marché. Comparable à celles des tracteurs haut de gamme, cette dernière réduit les nuisances à seulement 69 dbA. La sécurité est aussi renforcée avec un éclairage placé sous la porte qui améliore la visibilité sur la marche Easy-Step lors de l'accès et la sortie du poste de conduite, même dans l'obscurité. Autre évolution apportant plus de visibilité : un repositionnement de la cabine plus en hauteur pour une vision optimale tout autour de la machine.

Disponible en option ou en standard sur la finition Platinum, un nouveau siège à suspension pneumatique adaptative avec chauffage et réglage lombaire électrique permet de réduire les vibrations de plus de 50 %, pour une protection optimale du dos de l'opérateur. Afin de réduire encore la fatigue en cabine, la fonction JSM Autopower permet à l'opérateur de contrôler le régime moteur directement avec le joystick, sans utiliser la pédale d'accélérateur, ni l'accélérateur manuel. Des rangements spécifiques viennent enrichir le confort de l'utilisateur avec notamment une boîte à outils

intégrée désormais sous la cabine pour un accès simplifié.

Pour travailler en toute sérénité, l'utilisateur peut compter sur le fait de disposer d'une machine connectée en standard, permettant au concessionnaire d'effectuer facilement des diagnostics à distance, de bénéficier d'un service amélioré et de mieux maîtriser les coûts liés à l'utilisation de sa machine. En outre, Manitou Group propose une offre complète de services associés à ce modèle, notamment un contrat de maintenance sur l'ensemble des pièces ou encore une extension de garantie allant jusqu'à 6 ans ou 6 000 heures.

Un TCO réduit pour une plus grande rentabilité

Grâce aux nombreuses innovations apportées sur ce modèle NewAg XL, le MLT 961-160 V+ L offre l'un des TCO (coût total de possession) les plus bas du marché avec des économies de 500 €/an* par rapport au modèle précédent. La baisse est significative pour la consommation de carburant avec 10

de moins par rapport au MLT 961 stage IV. La maintenance est simplifiée avec une trappe de nettoyage à ouverture rapide située devant le radiateur. Pour diminuer les coûts liés à la maintenance, un pré-filtre à air intégré est positionné sur le capot moteur et les intervalles de vidange de l'huile hydraulique sont désormais situés à 2 000 heures. Pour accroître la réduction du TCO, des options telles que l'Ecostop (arrêt moteur automatique et configurable) et le graissage centralisé automatique sont également proposées.

Contact RP : Franck LETHOREY - f.lethorey@manitou-group.com- tél : 02 40 09 17 56 / 07 86 70 85 62

Informations société disponibles sur : www.manitou-group.com