Manitou : Présentation analystes - Résultats 2020

Disclaimer Cette présentation constitue un simple document de synthèse et ne prétend en aucun cas à l'exhaustivité. Ni la Société, ni aucun de ses affiliés, mandataires sociaux, dirigeants, salariés, employés ou conseils ne peut être tenu responsable, à quelque titre que ce soit, d'une obligation quelconque ou d'un quelconque recours ou réclamation, dommage ou préjudice, lié à ou résultant de l'utilisation (quelle qu'elle soit) de cette présentation ou son contenu. Les données et informations (prévisionnelles ou autres) relatives aux marchés ou aux secteurs d'activité que cette présentation peut inclure ont été établies sur la base d'études, rapports, estimations ou sondages internes, ainsi que sur la base de recherches ou d'études externes, d'informations disponibles publiquement et de publications desdits secteurs d'activité. La Société et ses affiliés, mandataires sociaux, dirigeants, salariés, employés ou conseils n'ont pas procédé à une vérification indépendante de l'exactitude, de l'exhaustivité, de l'adéquation ou de la fiabilité de ces données et informations, et, en conséquence, ceux-ci ne donnent aucune assurance ni garantie relativement à ces données et informations. Cette présentation peut comprendre des informations prospectives, fondées sur certaines hypothèses, estimations et opinions actuelles, dont notamment des hypothèses relatives aux stratégies actuelles et futures et à l'environnement économique dans lequel la Société opère. De telles informations prospectives sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison de certains risques et incertitudes, connus ou non à ce jour, de sorte que les résultats, performances, objectifs et évolutions effectivement réalisés pourraient s'avérer très différents de ceux pouvant être contenus ou suggérées par ces informations prospectives. Ces informations prospectives sont données uniquement à la date de cette présentation, et la Société ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives pouvant être contenues dans le présent document afin de refléter les éventuels changements dans les anticipations, événements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées les informations prospectives pouvant être contenues dans cette présentation. Les informations prospectives ont valeur purement illustrative. Votre attention est attirée sur le fait que de telles informations ne sont en aucun cas des garanties ou engagements de résultats futurs et que de nombreux risques et incertitudes auxquels elles sont soumises sont difficilement prévisibles et hors du contrôle de la Société. Cette présentation (et toutes les copies qui pourraient en être faites) ne doit pas être transmise ou distribuée aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, au Japon et dans tout autre pays ou territoire dans lequel la loi applicable interdit ou limite une telle distribution ou transmission. Actions clés et réalisations Actions clés ● Protéger les Femmes et les Hommes

● Continuer à servir les clients

● Focus sur le chiffre d'affaires

● Réduire les coûts

● Protéger le cash Structurellement ● Réduction globale des effectifs

● Fermeture du site d'assemblage au Brésil (production remplacée par nos produits indiens)

● Annonce de la fermeture du site industriel de Waco (Texas) pour fin T1 21

● Réduction des coûts de managériaux de la division CEP Conjoncturel ● Réductions des coûts et des investissements

● Activité partielle dans de nombreux pays

● Effets du confinement sur les voyages, salons, etc.

● Rééchelonnement des projets non prioritaires Situation à fin 2020 ● Réduction importante de la dette au cours de l'année

● Solidité du bilan

● Paiement de 0,50€/action de dividende en décembre

● Fusion des divisions MHA et CEP à compter de 2021 Réactivité et adaptation structurelle Evènements marquants Gouvernance & Actionnaires ■ Nomination mi septembre de Carole Lajous comme Directrice ressources humaines groupe, précédemment administratrice indépendante du groupe

■ Election par l'Assemblée générale du 20 décembre d'Alexandra Matzneff comme administratrice indépendante en remplacement de Carole Lajous

■ Election par les salariés de Michel Trotter comme 2ème administrateur représentant les salariés au Conseil d'administration

■ Versement d'un dividende de 0,50 € par action fin décembre 2020 Public Résultats annuels 2020 I 4 mars 2021 Evènements marquants ■ Lancement du partenariat Manitou Group - Effidence pour le co-développement et la commercialisation d'une gamme robots logistiques pour les activités de magasinage

■ Manitou Group contractualise son partenariat avec Neoline pour réduire son empreinte carbone. Transport transatlantique de ses machines par bateau à voile

■ Prix PRME Innovation Challenge 2020 des Nations Unies : Nouvelle feuille de route RSE du groupe réalisée avec appel public et co-construite avec des étudiants de l'université de Manille Public Résultats annuels 2020 I 4 mars 2021 Première nacelle tout-terrain 100 % électrique Distribution en Europe d'une première nacelle électrique tout-terrain 20 mètres. Étape structurante dans la transformation énergétique. Solution 4 x 4 éco-responsable idéale, qui garantit un retour sur investissement accru et un coûtd'exploitation réduit sur les chantiers intérieurs et extérieurs. Accompagne l'ouverture de nouveaux marchés. Evènements marquants Lancement de la marque Manitou Group Parts ■ Offre harmonisée de pièces détachées (auparavant sous marque XPRT et Manitou)

■ Réduction de notre empreinte carbone grâce à une diminution des matières 1ères

■ Près de 500 000 références de pièces impactées sur nos 9 centres logistiques Classement Index Gaïa ■ Mesure de la performance ESG des PME

■ Manitou Group classé 18e place sur 230 entreprises cotées

■ Manitou Group classé 15e place sur 81 entreprises au sein de la catégorie de chiffre d'affaires > 500 millions d'euros Évènements post clôture ■ Plan stratégique New Horizons 2025 Présenté le 12 janvier 2021 Se substitue au plan précédent Ambition 22

■ Contentieux en contrefaçon de brevets Délibéré du 26 février 2021, le Tribunal Judiciaire de Paris sur la procédure portant sur 2 brevets initiée en mai 2017 par JCB Le Tribunal a annulé intégralement la partie française de l'un de ces deux brevets dont JCB est titulaire. Le Tribunal a annulé la partie française du second brevet dont JCB est titulaire dans la majeure partie de ses revendications. Compte-tenu du caractère très résiduel de la contrefaçon retenue, le Tribunal condamne Manitou BF à verser la somme globale de 150.000 euros au titre du préjudice, écartant les demandes de JCB qui faisait valoir un préjudice de 190 millions d'euros. La décision du Tribunal conforte la position de Manitou BF, qui a toujours contesté le bien-fondé de l'action du demandeur et le caractère disproportionné de ses demandes. Le groupe continuera ainsi à se défendre avec la plus grande fermeté dans le cadre des contentieux en contrefaçon sur trois brevets qui l'opposent à JCB.

■ Format de reporting financier A compter de janvier 2021, les anciennes divisions MHA et CEP seront regroupées dans la nouvelle Division Produit présidée par Elisabeth Ausimour, membre du Comité exécutif, précédemment Présidente de la Division MHA et membre du Comité exécutif MARCHÉS ADRESSABLES EN 2020 : 36 Mds € Marché adressable par région Marché de la manutention tout-terrain par gamme de produits en milliards € Marché de la manutention industrielle par gamme de produits en milliards € Europe du Sud PRODUITS Reste du monde Chariots téléscopiquesMrd € 3.0 % 26 Europe du Nord 10 % 28 % Chargeuses compactes sur chenilles Tractopelles 2.5 20 % 1.3 21 11 Chargeuses compactes sur pneus Nacelles élévatrices 1.1 2.4 9 20 42 % Chargeuses compactes Chariots élévateurs tout-terrain Chariots embarqués 1.0 0.1 9 3 Total 0.3 11.7 1 100 Amérique du Nord PRODUITS Mrd € % Chariots élévateurs thermiques 13.1 53 Chariots de magasinage électriques 6.6 27 Chariots élévateurs électriques 4.8 20 Total 24.5 100 Marché adressable : marché potentiel auquel pourrait prétendre les machines de Manitou Group POSITIONNEMENT DU GROUPE en 2020 Nacelles élévatrices mobiles Matériel de manutention tout-terrain Equipement compact 1.Leader Monde Chariots industriels et magasinage 2.Challenger 3.Outsider EuropeAmérique du NordReste du Monde UNE PRÉSENCE SUR 3 MARCHÉS CONSTRUCTION AGRICULTURE INDUSTRIES 56% Répartition du CA 2020 en % 30% 14% Faits marquants ■ Chiffre d'affaires de 1 585 M€ en baisse de 24% vs. 2019 (-24% en comparable*)

■ Résultat opérationnel récurrent à 85 M€ (5,4%) vs. 149 M€ (7,1%) en 2019

■ EBITDA* 120 M€ (7,6%) vs. 186 M€ en 2019

■ Résultat net part du groupe de 40 M€ vs. 96 M€ en 2019

■ Dette nette* à 40 M€, gearing* de 6%

■ Proposition de versement de dividendes de 0,60 euro/action Les données exprimées en pourcentage entre parenthèses expriment un pourcentage du chiffre d'affaires *en comparable à périmètre et taux de change constants : termes définis en annexe *EBITDA : Résultat opérationnel avant dotations et reprises d'amortissements et pertes de valeur, retraité de l'impact IFRS 16 *Dette nette et Gearing hors engagements de location IFRS 16 Résilience et solidité financière du groupe Activité 12 mois MHA : Material Handling & Access CEP : Compact Equipment Products S&S : Services & Solutions Évolution plus favorable que celle du groupe Evolution vs. 2019 Evolution vs. 2019 * à périmètre et taux de change constants : termes définis en annexe DIVISION MHA Material Handling and Access CHARGEUSE ARTICULÉE CHARIOT EMBARQUÉ CHARIOT ÉLÉVATEUR INDUSTRIEL MATÉRIEL DE MAGASINAGE marché de la Construction marché de l'Agriculture marchés des Industries - Impact de la baisse d'activité sur la rentabilitéInflation des matières premières depuis la fin d'année - - Inflation des matières premières depuis la fin d'anTensions dans la chaîne logistique fin 2020 Allongement des délais de livraison Bilan MHA Impact des délais de livraison sur les augmentatio Impact des délais de livraison sur les augmentations de prix - Capacité d'adaptation à la crise et fluidité opérationnelle

- Maintien des projets de développement produits

- Lancement de la première nacelle tout terrain électrique - Rebond général des prises de commandes sur le S2

- Niveau de carnet de commandes Un cycle très marqué sur 12 mois DIVISION CEP Compact Equipment Products CHARGEUSE COMPACTE SUR PNEUS CHARGEUSE COMPACTE SUR CHENILLES CHARGEUSE ARTICULÉE CHARIOT TÉLESCOPIQUE TRACTOPELLE marché de la Construction marché de l'Agriculture marchés des Industries Inflation des matières premières depuis la fin d'année - - Inflation des matières premières depuis la fin d'an Délai de mise en place des nouvelles organisation Tensions dans la chaîne logistique fin 2020 Bilan CEP Rehaussement des tarifs douaniers en Europe Délai de mise en place des nouvelles organisations - Performance financière - Maintien de l'activité en Amérique du Nord

- Niveau de prise de commandes et de carnet

- Travail de redimensionnement aux USA et en Inde - Renforcement des parts de marché Refonte et simplification de la division pour préparer 2021 L'OFFRE SOLUTION Créatrice de valeur pour ses clients Qu'est ce qu'une solution de manutention, d'élévation de personnes et de terrassement ? *à titre d'exemple, non exhaustif UNE OFFRE DE SERVICES* ✓ Pièces de rechange

✓ Financement

✓ Extension de garantie

✓ Contrat de maintenance

✓ Machine connectée

✓ Machines d'occasion Bilan S&S - Résilience avec CA'20 proche de celui de 2019

- Performance financière historique

- Poursuite du développement des services

- Renforcement des partenariats financiers tournés clients

- Poursuite du développement des solutions digitales - Tensions dans la chaîne logistique fin 2020 - Baisse des frais fixes exceptionnelle de 2020 non reconductible en 2021 Résilience et performance record Résultats financiers Compte de résultat Compte de résultat Compte de résultat par division Évolution résultat opérationnel courant vs. 2019 Covid-19 Impacts financiers du COVID Activité et Rentabilité ● Chiffre d'affaires en recul de 24 %

● Arrêt production France, Italie et Inde d'un mois environ puis reprise progressive

● Réduction de la productivité en lien avec les mesures sanitaires

● Résultat opérationnel courant en baisse de 43 % Réorganisations (reportés en non récurrent) ● Fermeture du site d'assemblage au Brésil

● Annonce fermeture du site industriel de Waco (Texas) pour fin T1'21

● Suppression de la ligne managériale division CEP

● Réduction des effectifs sur la majorité des entités ○ effectifs totaux 200 (hors Waco) ○ dont effectifs directs 50

● Coût total : 9,0 M€ Plan d'économies vs. 2019 ● Économies globales : 60 M€

● Frais directs : 8 M€

● Frais indirects : 52 M€ ○ dont frais de personnel 24 M€ ○ dont frais généraux

27 M€ Autres informations ● Indemnités d'états reçues 9 M€

● Baisses de charges ad-hoc 7 M€

● Régimes d'inactivité spéciaux 1 M€

● Aides en trésorerie à fin décembre 2 M€

● Coût des mesures sanitaires 2 M€

● Baisse drastique du BFR et réduction de la dette nette Bilan Cash-Flow Investissements Endettement Stratégie New Horizons 2025 New Horizons 2025 - For a world in motion Dépasser les attentes clients avec des services à valeur ajoutée Comment: ● Évoluer de la "vente de machines" vers une "proximité client"

● Accompagner le client avec une offre de services, pièces et accessoires tout au long de la vie(s) de la machine

● Proposer des offres attractives aux clients du monde entier

● Garantir la sécurité et offrir une expérience client unique New Horizons 2025 - For a world in motion Piloter la transition écologique vers un modèle économique durable Comment : ● Innover avec des produits et services à faible émission de carbone

● Mesurer et réduire nos émissions directes et indirectes

● Fournir des produits durables avec le meilleur TCO de leur catégorie

● Engager nos équipes et nos parties prenantes dans une voie durable partagée New Horizons 2025 - For a world in motion Améliorer notre performance en rationalisant nos activités Comment : ● Développer la modularité des gammes produits et la standardisation des composants

● Améliorer les performances opérationnelles

● Renforcer l'agilité industrielle au sein du groupe New Horizons 2025 - For a world in motion Fonder notre succès sur une équipe unie Comment : ● Partager la même mission et les mêmes valeurs : engagés, fiables et passionnés

● Favoriser l'autonomie et l'agilité

● Améliorer la sécurité et les conditions de travail

● Développer les talents dans la diversité et avec égalité de chances Référence mondiale de la manutention, de l'élévation de personnes et du terrassement, Manitou Group a pour mission d'améliorer les conditions de travail, de sécurité et la performance partout dans le monde, tout en protégeant l'Homme et son environnement. Feuille de route RSE 2021-2025 vers un modèle durable Leviers pour accélérer notre transition RSE intégrée Intégrée à la stratégie, au modèle d'affaires et à la culture du groupe Gouvernance RSE et dialogue Parties prenantes renforcés Agir en leader de la transformation pour le secteur, avec transparence Prendre des engagements mesurables Challenger nos pratiques avec les standards et labels 4 Régions de vente Europe du Sud Europe du Nord Americas Asie Pacifique Afrique Moyen-Orient De gauche à droite Maxime Deroch - Président, Division Services & Solutions Elisabeth Ausimour - Présidente, Division Produits Michel Denis - Directeur général Hervé Rochet - Secrétaire général - CFO Laurent Bonnaure - EVP, Sales & Marketing Carole Lajous - EVP, Ressources Humaines groupe '21 Perspectives 2021 Perspectives 2021 ■ Chiffre d'affaires Anticipation d'un chiffre d'affaires 2021 en progression de plus de 15% par rapport à 2020 ■ Profitabilité Anticipation d'une progression du résultat opérationnel courant 2021 de l'ordre de 40 points de base Questions / Réponses Annexes Définitions Données en comparable, soit à périmètre et taux de change constants : ■ Périmètre : pour les sociétés acquises en 2019 (Mawsley Machinery Ltd le 29 octobre 2019), déduction de leur contribution, du 1er janvier 2020 au jour anniversaire de leur acquisition. Il n'y a pas de société sortante sur l'exercice 2019. Il n'y a pas de société acquise ni de société sortante en 2020 ■ Application du taux de change de l'exercice précédent sur les agrégats de l'exercice en cours Gearing : ■ Ratio de la dette nette divisée par le montant des capitaux propres Leverage : ■ Ratio déterminé en divisant le montant de la dette nette de fin de période par l'EBITDA en 12 mois glissants. Il permet de mesurer le montant de la dette en nombre d'années d'EBITDA EBITDA retraité de l'impact IFRS 16 : ■ EBITDA calculé sur la base des normes IFRS applicables en 2018, c'est à dire avant l'application de la norme IFRS 16 (à compter du 1er janvier 2019) Dette nette et Gearing hors IFRS 16 : ■ Dette nette calculée sur la base des normes IFRS applicables en 2018, c'est à dire avant l'application de la norme IFRS 16 (à compter du 1er janvier 2019) Résultats annuels 2020 I 4 mars 2021 Public Attachments Original document

