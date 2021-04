Manitou : Roadshow Manitou Group / Portzamparc – 9 avril 2021

Accueil

Mesdames, Messieurs

Bienvenu à ce forum ESG du groupe Manitou et merci à tous pour votre participation, et merci également à la société Portzamparc d'avoir organisé cet événement

Pourquoi cette réunion aujourd'hui ?

Nous voyons que le monde se transforme et que nous même et l'ensemble de nos parties prenantes prenons de jour en jour plus conscience des enjeux qui sont devant nous.

C'est une période où chacun d'entre nous se remet en question et cherche à se projeter dans un monde qui s'annonce résolument différent, un monde que nous devons parvenir à discerner, un monde que nous devons préparer et un monde dans lequel nous sommes convaincus avoir un rôle à jouer.

Mais pour y parvenir il nous faut réaliser un exercice d'introspection profond, il nous faut innover, il nous faut nous engager et pour cela rien de mieux que de faire un pas de côté comme l'illustre si-bien cette statue que vous pouvez contempler dans le centre de Nantes. Un clin d'oeil également à un ancrage territorial qui nous est cher.

C'est à ce pas de côté que nous vous avons convié ce matin pour ce tout premier forum ESG de Manitou group.

La RSE est fondamentalement ancrée dans notre histoire et nos actions, nous allons revenir dessus, cependant l'exercice de présentation d'aujourd'hui est totalement nouveau pour nous, peut être pour certains d'entre vous également, tout au moins en ce qui concerne le Groupe Manitou.

Parmi les participants de ce jour, certains d'entre vous nous suivent et nous ont fait confiance depuis des années investissant chez Manitou. Nous vous en remercions. Notre société, vous la connaissez très bien : ses dynamiques de marché, son positionnement, sa stratégie, ses business trigger, son profil financier, son cours de bourse, ses guidances, ses forces et ses faiblesses, sa gouvernance et son management, etc.

En revanche, bien que nous ayons lors de nos entretiens déjà abordé nombre de fois notre engagement RSE, nous n'avons jamais vraiment pris le temps de vous présenter et de partager comment Manitou a, depuis des années déjà, anticipé les mutations du mondes et les enjeux auxquels nous sommes confrontés.

Et compte-tenu de l'ampleur que prennent ces enjeux aujourd'hui, il nous semble que le temps est venu d'amorcer une nouvelle étape et de prendre le temps de vous partager nos actions et notre vision en matière d'ESG. Cela nous tient à coeur car ceci est le fondement d'une performance et d'une transparence renforcée que nous pensons bénéficiaire à tous.

Nous sommes conscient que vous, comme toutes nos parties prenantes allez nous questionner de plus en plus sur tous ces sujets. Nous n'y sommes pas du tout opposé. Bien au contraire. Cette approche nous la voulons sincère et engagée. Pour cela nous vous devons des engagements, les engagements que nous avons inscrits dans notre nouvelle feuille de route. Mais ne parler que de demain alors que nous ne nous connaissons encore si peu sur ces sujets ne nous a pas semblé suffisant, car cela ne vous permettrait pas d'évaluer la faisabilité de ce que nous avançons.

Pour vous donner confiance dans nos engagement futurs et pouvoir en estimer notre capacité à les atteindre nous allons revenir sur ce que nous avons déjà fait et ce sur quoi nous avançons. Nous espérons ainsi vous permettre de repartir en ayant découvert ce que nous avons fait et ayant uns vision précise de ce qui nous attend pour les 5 prochaines années.

Ceci est notre pari du jour et je vous invite donc à nous rejoindre maintenant dans notre aventure.

Michel Denis

Directeur général